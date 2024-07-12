彰縣「垃圾分類之亂」 溪湖鎮長網路直播談改變觀念

何炳樺（左）、張家禛上臉書直播說明垃圾分類原則和做法。（照片由溪湖鎮公所提供）

2024/07/12 15:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣為垃圾減量，從7月起開始實施垃圾破袋稽查及垃圾車退運新制，已有17台垃圾車被退運，民眾每天燒腦「垃圾分類」，清潔隊員每天加班到12點，只為二次過濾回收的垃圾。溪湖鎮長何炳樺為平息「垃圾分類之亂」，11日晚間揪清潔隊長張家禛一起網路直播面對民眾，他們說，民眾要把以前「丟垃圾」的思維改變為「回收資源」，以前是垃圾比較多，現在則是「可回收的資源」變最多，民眾只要在平日購物時，先想想它「最後的出處」，就會養成分類思維，垃圾分類一點都不難。

這場「垃圾分類之亂」至今仍在延燒中，雖然第一個禮拜全縣已減少480公噸的垃圾量，但因為清潔隊害怕被退運，至今仍嚴格稽查民眾的垃圾，很多民眾抱怨「分類政策」各鄉鎮不同步，民眾無所適從，因此與清潔隊員發生口角爭執。

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溪湖鎮長何炳樺與清潔隊長張家禛11日晚間透過臉書直播面對民眾，何炳樺說，「對的事，就要執行下去」，大家要有心理準備，丟垃圾的思維要「全面翻新」，但只要掌握幾個原則就能「過關」。

張家禛說，民眾最容易踩雷的垃圾就是薄片塑膠、塑膠容器、紙餐盒、鋁箔包，根據環保局的稽查，光塑膠類的違規比例就達46%，其次是紙容器33%、鋁箔包5%。

他說，外面買的免洗餐具和泡麵，只要是紙容器、餐盒，都要回收，至於塑膠容器及薄片類，上面都印有回收標章，毫無疑問，不能當作垃圾丟，此外，很多人都不知，鋁箔包和鮮奶容器，都是可以回收的。

何炳樺說，以前我們習慣任何東西都往垃圾桶丟，但現在不同了，「你要開始學會如何把資源抓出來」，將來「黃色」的垃圾車收集的垃圾量可能少很多，生活中有太多東西都是資源，「白色」的資源回收車越裝越多，「你要感謝清潔隊員願意幫你回收，若你拿握到分類的原則，將來清潔隊員也會很輕鬆」。近日他們也會印製生活中最常見的百項垃圾及資源對照表。

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