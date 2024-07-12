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新北機車路邊停車3重優惠 行動支付買定期票最多省300元

新北市路邊機車停車祭出3重優惠。（新北交通局提供）

新北市路邊機車停車祭出3重優惠。（新北交通局提供）

2024/07/12 14:48

〔記者董冠怡／新北報導〕停好停滿！交通部公路局統計至今年5月底，新北市機動車輛登記數為227萬1242輛，許多人外出工作得靠騎車代步，停車需求高、花費也多，市府交通局長鍾鳴時今天宣布，自8月1日起推出「每日1張單」、「機車路邊停車定期票」及「行動支付繳費享折扣」3重優惠，減輕民眾負擔，每月最多可省300元停車費。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，「每日1張單」是指同一車輛、同一日停放於新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收費1次；「機車路邊停車定期票」每張399元，自行選擇啟用日，30天內不限次數、路段停放於市內路邊機車停車格，7月22日起可至「新北市路邊停車費查詢服務網」申購。

至於「行動支付繳費享折扣」，許芫綺指出，申購定期票並使用行動支付、全國繳費網、金融電信自動代扣繳查單繳費，享75折優惠，票價直接從399元降至299元，可替荷包省下100元；即便未購買定期票，每張機車停車單使用行動支付繳納也能享每筆折5元優惠。

許芫綺提到，機車族若每天都需路邊停車，以1天20元計算，30天就要600元，購買定期票並以行動支付繳費，每月最高可省超過300元，並補充，10家行動支付APP包含Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、一卡通、悠遊付、icash Pay、全支付及遠傳心生活，詳細資訊可上交通局網站或撥打市政服務專線1999查詢。

鍾鳴時說明，為了紓解機車族停車需求，板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等商圈、捷運站及觀光地區路邊機車停車格採收費管理，經統計發現，平均周轉率從0提升至1.5，減少久停占用的問題，更容易找到停車格。

新北市商圈、捷運站及觀光地區的路邊機車停車格採收費管理。（新北交通局提供）

新北市商圈、捷運站及觀光地區的路邊機車停車格採收費管理。（新北交通局提供）

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