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四大招搶攻！ 2024嘉義東石海之夏吸引暑假人潮

2024嘉義東石海之夏7月20、21、27及28日連續兩週末假日在東石漁人碼頭舉行。（記者蔡宗勳攝）

2024嘉義東石海之夏7月20、21、27及28日連續兩週末假日在東石漁人碼頭舉行。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/12 14:14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「2024東石海之夏」將於7月20、21、27及28日連續兩個週末假日在東石漁人碼頭舉行，今年主打「小孩放電‧大人吶喊」，縣長翁章梁、療癒女聲楊淨宇、百萬直播主吳欣樺今天中午在宣傳記者會上揭露2024東石海之夏四大「狠招」，包括長達12分鐘、最大廣達20個籃球場的海上高空煙火秀，強調暑假出遊首選就是來嘉參與東石海之夏。

縣府文化觀光局表示，今年海之夏有四大「狠招」，首先是卡司「狠」堅強，共有10組藝人；第二是親子「狠」放電，現場超過70場次活動、4000個體驗名額；第三為美食「狠」澎派，超過80個美食攤位共襄盛舉；最後煙火「狠」盛大，規模媲美國慶煙火，煙火彈最大尺寸16吋。

文化觀光局表示，演唱卡司相當堅強，有剛獲得本屆第35屆金曲獎年度歌曲獎的人氣團體「告五人」，以及獲邀擔任這屆金曲獎表演嘉賓躍居收視王的台語歌后張秀卿，加上本土嘻哈天團玖壹壹壓軸演出，同時結各大歌唱節目唱將歌手，包含林道遠、張若凡、吳淑敏、李晉瑋、楊淨宇，以及年輕人最愛獨立樂團的忒修斯及鹿洐人等。

翁章梁指出，東石漁人碼頭以親子家庭為主，現場從下午就有一系列親子表演活動，4天超過70個場次活動，4000個體驗名額，7月20日由「即將成真」帶來最火紅的《親子火舞秀》，7月21日「狂夢藝術」將表演全台唯一的親子互動表演《馬戲書畫秀》，還有多場親子表演、手作體驗、特技達人以及30米寬大型宇宙氣墊，就是要讓小朋友一次high個夠。

翁章梁公布今年最大狠招就是最受矚目的「海上煙火秀」，預計27日晚間9點施放，今年煙火再提升，超越歷年，煙火長達12分鐘，超過1.7萬發，最大砲彈規格達16吋，聲光效果十足。

東石海之夏適合全家大小一起來玩，暑假期間絕對不要錯過，也歡迎外地遊客來嘉，縣府在嘉義高鐵站、東石國中、先天宮都設有接駁點，輕鬆搭免費轉乘接駁車即可到會場，更多活動資訊可至「東石海之夏」臉書粉絲專頁查詢或加入慢遊嘉義Line@就能獲得第一手資訊。

嘉義縣長翁章梁（左二）和百萬直播主吳欣樺（右二）公開2024東石海之夏吸客四大「狠」招。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（左二）和百萬直播主吳欣樺（右二）公開2024東石海之夏吸客四大「狠」招。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（中）宣布2024東石海之夏重頭戲為施放12分鐘、1.7萬發的海上高空煙火。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（中）宣布2024東石海之夏重頭戲為施放12分鐘、1.7萬發的海上高空煙火。（記者蔡宗勳攝）

2024東石海之夏將施放12分鐘、1.7萬發的海上高空煙火。（記者蔡宗勳攝）

2024東石海之夏將施放12分鐘、1.7萬發的海上高空煙火。（記者蔡宗勳攝）

2024東石海之夏亮點之一就是美食「狠」澎派，超過80攤美味讓人食指大動。（記者蔡宗勳攝）

2024東石海之夏亮點之一就是美食「狠」澎派，超過80攤美味讓人食指大動。（記者蔡宗勳攝）

2024東石海之夏活動現場將有多種美食讓大家來品嚐。（記者蔡宗勳攝）

2024東石海之夏活動現場將有多種美食讓大家來品嚐。（記者蔡宗勳攝）

加入兩顆嘉義東石鮮蚵的美式漢堡。（記者蔡宗勳攝）

加入兩顆嘉義東石鮮蚵的美式漢堡。（記者蔡宗勳攝）

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