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台北夏季旅展開展 航港局「來去跳島TAIWAN Hi」推優惠遊程

交通部航港局於2024台北國際夏季旅展設「來去跳島TAIWAN HI」推藍色公路遊程。（記者蔡昀容攝）

交通部航港局於2024台北國際夏季旅展設「來去跳島TAIWAN HI」推藍色公路遊程。（記者蔡昀容攝）

2024/07/12 13:15

〔記者蔡昀容／台北報導〕2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今（12日）於台北世貿一館開幕，展期至15日。交通部航港局以澎湖輪為靈感，設計「來去跳島TAIWAN Hi」主題館參展，彙整船遊套票優惠，邀請民眾來趟藍色公路海洋之旅。

台北夏季旅展為期四天，航港局設有展館，推廣海上運輸與海洋觀光新品牌「TAIWAN Hi」，期望串聯航、港、船、遊四大面向，打造海洋觀光及營運模式。展館外觀以澎湖輪為造型設計，澎湖輪於今年夏季首辦的「澎湖輪海上嘉年華」，是航港局今年重要推廣遊程之一。

「來去跳島TAIWAN Hi」主題館結合多家航運業者，提供藍色公路遊程選擇，大福、台灣航業、全港通、百麗、長杰、凱旋、詠傑、龍鴻、藍白等業者紛紛祭出優惠，包含小琉球來回船票加上機車24小時每人666元，雙人最低999元；澎湖輪限定四天三夜住宿加機車自由行最低5699元。展館也提供超過20組免費船票及超過17組旅展限定優惠，提升民眾船遊離島意願。

航港局說，跳島TAIWAN Hi主題館也準備夏季旅展滿額抽，旅展期間在主題館（B618）消費滿500元，可抽Dyson、Philips、Tokuyo及洗脫烘滾筒洗衣機等獎，現場也有「享Hi雞蛋糕」、「航Hi知識王」、「來Hi玩扭蛋」等遊戲與民眾互動。

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