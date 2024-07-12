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台北夏季旅展開展 羅文嘉：張雙臂歡迎對岸來台觀光

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉出席台北國際夏季旅展12日開幕儀式。（記者方賓照攝）

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉出席台北國際夏季旅展12日開幕儀式。（記者方賓照攝）

2024/07/12 12:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕為期四天的2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今（12日）在台北世貿一館開幕，中國155名官員、業者來台參展，是疫情之後最大規模中國官員訪台團體。海峽交流基金會秘書長羅文嘉致詞表示，旅展張開雙臂歡迎對岸來台觀光，這是善意，未來也希望台灣能到對岸推廣觀光。

今年的台北國際夏季旅展，有30個公部門、近200家廠商、近600個攤位展出，中國12省市、155人也來參展，上午舉行開幕剪綵儀式，現場熱絡，不過中方官員未接受採訪。

「台灣不只對全世界，也歡迎對岸來觀光。」羅文嘉致詞說，希望藉由旅展向全世界和對岸介紹台灣好山好水、美麗人文和台灣善良的價值，這是政府與民間一起努力推動的開始，謝謝各單位協助重啟兩岸觀光交流。

羅文嘉表示，政府一直想推動兩岸觀光交流，為兩岸帶來發展和利益，透過海峽基金會這個橋梁，堆疊善意、促進雙向交流；我方展開雙臂，歡迎對岸朋友來台推動觀光，這是善意，希望未來我方也能到對岸推廣台灣。

羅文嘉說，台灣業者實地和對岸介紹台灣風景，為日後兩岸交流奠定良好基礎。對於國人關心到中國旅遊的問題，他表示，希望透過交流，讓資訊透明，並提升旅遊品質，也確保落實國人到中國旅遊的人身安全。

「國內旅遊並不貴。」台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，中央及地方政府齊心提供全方位的旅遊資訊，連江縣政府直送淡菜到會場，農業部推800條農村旅遊、漁業署漁村旅遊、航港局藍色公路等，內容豐富。

賴瑟珍說，宜蘭和花蓮是旅展重點，五星級飯店、餐券、住宿券也絕對物超所值，也歡迎大家利用中央獎勵措施，如台灣好行、觀巴等到花東旅遊；中國19位國寶級大師，也將在旅展帶來戲曲表演。

至於旅行業界的看法，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，這是疫情之後，首次有中國官員隨行訪團，有29位官員，連同業者共155人訪台，設約70個展攤，也是疫後最大規模兩岸相關旅展。

李奇嶽表示，台灣對中國發布旅遊橙色警示，赴中禁團令也未完全解除，中國也有反台獨22條，兩岸局勢目前較為緊張，但有這樣的旅展，是正面的訊息，兩岸正常旅遊交流、人員往返，對兩岸關係很重要，希望藉此改善兩岸關係；旅遊業界也期盼禁團令能早日解除，也希望中國能釋出善意，讓旅客能順利來台。

台灣旅遊交流協會昨晚舉辦晚會，邀請旅遊業界和參展單位參加，中國參展訪團也出席。李奇嶽轉述，中國嘉賓有安排演出，介紹中國文化和風光；疫情之後，對岸人事、業者洗牌，台灣業者藉此與對岸業者交流是好事。

2024台北國際夏季旅展12日開幕儀式。（記者蔡昀容攝）

2024台北國際夏季旅展12日開幕儀式。（記者蔡昀容攝）

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