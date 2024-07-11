不讓陸蟹媽媽路殺慘死！ 墾丁陸蟹廊道 再祭「停十走十」讓路

墾丁首創「陸蟹廊道」成效佳，與「停十走十」有效防陸蟹媽媽路殺 。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/11 23:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年農曆6到10月是墾丁陸蟹繁殖高峰，多數陸蟹媽媽會在月圓夜晚跋山涉水，往海岸遷移去釋幼，完成使命。不過，途中充滿重重關卡障礙，許多陸蟹媽媽橫跨馬路慘遭「路殺」慘死輪下，除了墾丁國家公園管理處「停十走十」作法，去年新設的高架陸蟹廊道，初步調查也成功降低路殺比例達5成以上。

香蕉灣地區是墾丁國家公園範圍內陸蟹多樣性最高的地區，記錄到陸蟹8科42種。但過去的觀察發現，香蕉灣與沙島地區夏季陸蟹降海釋幼時，會穿越台26線公路，往往造成大量路殺。為降低「路殺」及確保陸蟹資源永續，公路局南區養護工程分局去年興建「試驗性陸蟹廊道」，同時進行初步調查。

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公路局、墾管處及東海大學等單位調查去年調查香蕉灣路段及風吹砂路段，合計路殺的陸蟹種類共有3科20種4700餘隻，相對2019年的調查成果，陸蟹路殺總數量有增加狀況；但在香蕉灣路段有高架式陸蟹廊道的區域，路殺數量與2019年調查成果比較，有顯著下降趨勢，甚至有路段從150隻降到50隻以下，代表架高式陸蟹廊道的確有降低陸蟹路殺風險的成效。

墾管處說，今年「停十走十」作法，在台26線39.5到41.5K處，香蕉灣到砂島路段共2公里，從4線道縮減為2線道，雙向各縮減外側車道，管制時間每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘，並設有前導車引導車流減速；而高架陸蟹廊道監測且該區段路面提高與兩側地面有落差，交管期間執行行人管制，除了持有識別證人員，禁止非工作人員進入。

今年執行時間執行時間是7月20日到2日；8月18日到20日；9月17日到19日 （農曆六、七、八月十五到十七日），前兩個農曆月，晚間6點30分到8點30分，後一個農曆月，晚間6點到8點，為了現場工作執行順利，減少對陸蟹干擾，民眾在管制時段內無必要使用道路者不要到現場，盡量將道路、海岸和沙灘空出來留給陸蟹媽媽們，請大家讓出安全的馬路，留下安靜的海洋產房，共同守護墾丁陸蟹。

墾丁每年「停十走十」護蟹封路成為特色 。（記者蔡宗憲攝）

墾丁首創「陸蟹廊道」，調查顯示有效防陸蟹媽媽路殺。 （記者蔡宗憲攝）

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