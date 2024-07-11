致力推動科學教育 公館國中退休教師李笑薇獲教育奉獻獎

公館國中退休老師李笑薇（左）退而不休，長期協助學校各項事務，更對科學教育推動不遺餘力，獲教育奉獻獎，校長方麗萍對她讚許有加。 （公館國中提供）

2024/07/11 18:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕教育部今（11）日公布第19屆教育奉獻獎獲獎人員名單，全國共20名退休校長或教師獲獎。公館國中退休老師李笑薇，退而不休，長期協助學校各項事務，更對科學教育推動不遺餘力，成為苗栗縣唯一獲獎代表。

公館國中校長方麗萍表示，李笑薇長年致力於館中的科學教育，2016年退休後，仍持續協助學校培育小小科學家，因科學教育指導，往往需要長時間的觀察、實驗及反覆操作，但李笑薇都樂於犧牲奉獻，把時間留給孩子，很幸運地本校能有一位這樣專業又優秀的老師願意陪伴孩子，讓孩子們發揮所長，得以站在全國、全世界的舞台上發光發熱。

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方麗萍說，館中近幾年發展國際教育與雙語教育，李笑薇也參與其中，不管是和外師一起協同發展課程，或是幫助教學團隊大小庶務工作，李笑薇不僅是孩子們的最佳指導老師，也是教師團隊中最好的夥伴。

對於獲獎，李笑薇表示，很榮幸獲得評審的青睞，她感謝校長方麗萍的推薦及館中同事們的不嫌棄，讓因家庭因素從教職退休後的她，仍能給予孩子指導，尤其看到孩子們持續成長，也讓她更願意付出時間陪伴。

李笑薇也說，在參與公館國中各項大小活動中，同事們的創意與行動力，使她更快樂、更健康、有活力，謝謝方校長能讓她退而不休，貢獻微薄的一己之力。

公館國中退休老師李笑薇（後排左一）退而不休，致力館中科學教育推動，帶領學生參加科展。（公館國中提供）

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