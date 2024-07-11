立院成立進口蛋調查小組 農業部：調查應循現行制度

立院成立進口蛋調查小組，農業部說，早已主動行政調查，並將報告移送檢調，對於該調查小組的成立，也重申依現行憲政體制，包含監察、司法單位皆已針對此案進行調查，呼籲應循現行制度。（記者楊媛婷攝）

2024/07/11 17:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨、民眾黨挾席次優勢在立法院經濟委員會會議通過成立「進口蛋調查小組」，農業部今天（11日）說，早已主動行政調查，並將報告移送檢調，對於該調查小組的成立，也重申依現行憲政體制，包含監察、司法單位皆已針對此案進行調查，呼籲應循現行制度。

國眾兩黨說，是依照立院職權行使法成立進口蛋成調查專案小組，民進黨立委陳亭妃、邱議瑩等人痛批，該法大法官法庭正在審理是否執行暫時處分外，另檢調去年就調查進口蛋，依照國眾兩黨通過的「立院職權行使法」46條-2，裁判確定前的訴訟案件立院不得行使調查權，國眾在違憲的條文裡又自己帶頭違反通過的法律。

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農業部說，針對「進口雞蛋」一案，已多次配合立委質詢，提供資料予委員辦公室，亦多次至立法院進行專案報告，就外界關切之事項，農業部也主動進行行政調查，並已於今年4月完成報告，也就過程中發現之行政瑕疵，農業部業已補正，後續也將行政調查報告移請檢調，進行後續調查。

農業部進一步指出，依照現今憲法體制，農業部為行政機關，已竭盡所能進行行政調查，且相關案件皆已進入偵查階段，將靜候司法調查、全力配合，未來如有涉及不法，也絕不寬貸。

而對於當初為什麼2022年和2023年進口雞蛋？農業部還原當時的時空背景說，2022年初氣溫遽變造成大量雞隻死亡，2023年農曆年後，全球禽流感大流行，造成國內雞蛋生產不足，消費者買不到蛋，當時立院不分朝野，期盼農業部能積極解決此一問題，農業部因此要求畜產會辦理進口雞蛋及調度業務，以供應國人的雞蛋消費需求、穩定國內市場需求。

農業部說，「穩定市場供需」是農業部進口雞蛋最初的目標，為符合當時社會大眾之期待，農業部及畜產會日夜不分、緊急調度，就是希望能穩定國內雞蛋市場。在政策執行過程中，仍有尚需改進之處，也都虛心檢討，持續精進制度，並配合司法調查，釐清真相。

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