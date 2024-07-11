特斯拉新店寶高園區辦說明會 力促新北電動車產業發展

特斯拉在新店寶高園區舉辦說明會，活動現場也提供民眾專屬試駕電動車體驗。（新北經發局提供）

2024/07/11 16:54

〔記者陳奕劭／新北報導〕推動新北市電動車產業，特斯拉（Tesla）今天（11日）在新店寶高智慧產業園區，進行電動車最新科技、充電樁、電池技術分享，吸引近百名里長與管委會參與。

經濟發展局副局長盛筱蓉表示，新北市擁有超過50家電動車相關企業，從新店寶高園區的整車設計與完整的系統供應商，到淡海智慧交通試驗、八里淨零碳示範區測試場域與台北港出貨中心，已經鏈結出完整的「電動車產業鏈實力」。

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經發局說明，新店的寶高智慧產業園區，是高科技產業重要的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標，例如鴻海精密於寶高園區建置電動車研發基地，去年全台首座「離子阱量子計算實驗室」啟用與量子電腦開發中心亮相，為創新科技領域打下穩健的基礎。

Tesla（特斯拉）更在此設立先進的電池技術暨維修中心，引進國際同步的檢測設備，打造一個能夠全面處理電池相關問題的核心基地，創造電池循環經濟的可行方案。

經發局說明，隨著電動車增加，相關基礎充電設備的需求不斷增長，座談會邀請工務局針對既有公寓大廈設電動車充電設備，相關法規與輔導詳細說明，盼藉此讓民眾體認電動車的未來生活趨勢，了解相關產品使用安全的知識。

「國產電動車分享會」與「智慧車輛產業鏈展」預計今年第3季及第4季舉辦，相關資訊可至官網（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）或臉書（https://www.facebook.com/economic.gov）查詢。

特斯拉經理樊品甫表示，Tesla於寶高園區設立先進的電池技術暨維修中心，打造能夠全面處理電池相關問題的核心基地。（新北市經發局提供）

新北市政府積極推動綠色電動運具的發展，今天在新店寶高智慧產業園區舉行「電動車趨勢座談」。（新北市經發局提供）

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