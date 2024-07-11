桃園蓮花季週末好戲 客家相聲樂團、西瓜5感體驗上場

桃園蓮花季主會場觀周邊蓮花盛開。（農業局提供）

2024/07/11 16:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2024桃園蓮花季」至8月4日止，主會場觀音區新華路一段及金華路交叉口周邊，每週末都有動、靜態活動，本週末主打客家藝文表演，以及夏日西瓜5感體驗食農教育與趣味競賽，其中將帶遊客到田間體驗採瓜。

桃園蓮花季主會場周邊蓮花田盛開，並打造蓮愛光環、串蓮愛情鎖、蓮園鞦韆及漂浮相蓮4座愛情主題打卡裝置，花季期間每天吸引遊客駐足，假日一整天的遊客數約有4、5萬人，本週六（13日）邀請沐寧相聲說演坊、SONAR聲吶人樂團、李佑融樂團演出，讓遊客感受客家文化的魅力；本週日（14日）舉辦「夏日西瓜5感體驗」，從產地到餐桌的食農教育，將帶遊客到田間體驗採瓜及手作西瓜挫冰、瓜皮醃漬DIY，現場還有親子、情侶趣味競賽。

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農業局表示，下週六（20日）桃園藝術巡演觀音廠戶外音樂會、週日（21日）第4屆「北觀音名荷大賞」接續登場，自行開車前往的民眾，可將車輛停放在金華路公埤旁的停車場，考量蓮花季結束，周邊農場仍有活動，至8月25日逢假日都有免費接駁車，可從主會場至各農場遊玩與賞花，接駁車時間為上午9點至下午5點，於公埤停車場整點發車，遊客可多加利用，活動詳請可至觀音區蓮花園休閒農業區臉書粉絲專頁查詢。

桃園蓮花季主會場觀周邊蓮花盛開。（農業局提供）

桃園蓮花季主會場觀周邊蓮花盛開。（農業局提供）

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