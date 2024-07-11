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彰化首例公辦都更 「廢墟蚊子樓」員林黃金帝國明年拆除招商

員林市黃金帝國大樓荒廢20多年了，被網友冠上「廢墟蚊子樓」的臭名。（記者張聰秋攝）

員林市黃金帝國大樓荒廢20多年了，被網友冠上「廢墟蚊子樓」的臭名。（記者張聰秋攝）

2024/07/11 15:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕荒廢20多年、被網友冠上「廢墟蚊子樓」的彰化縣員林市黃金帝國，33年的老建物，終於要都市更新，改建成22層高的住商大樓了！縣府希望今年底前完成拆除工程招標，明年上半年拆除，下半年展開招商，力拚2026年進入實質重建階段。

位處員林市中正路500號上的黃金帝國，為地上14層、地下4層的鋼筋混凝土大樓，為員林火車站重要地標，大樓臨中正路484巷與正興街，面積約788坪，土地及建物所有權人共281人。

大樓內曾做溜冰場、MTV、旅館、百貨商場、遊樂場，風光一時，不過在1999年的921大地震後被列危樓，從此沒落，店家一間跟著一間關門，近年來，只剩騎樓有小吃攤販進駐營業，人潮雪崩式滑落，顯得冷清。

黃金帝國大樓後方與彰化縣政府公有宿舍群為鄰，公有宿舍群佔地742坪，閒置多年，為了活化宿舍群，縣府於是把黃金帝國與宿舍群整併開發，將兩塊土地整合成都更區域，面積廣達1530坪，土地縣府占49%，藉由公辦都更加速都市更新，也讓荒廢已久的「蚊子樓」帶來重生。

建設處長劉玉平表示，這是全縣首例公辦都更案，縣府與開發商合建開發，對城市發展深具指標性意義。黃金帝國位處精華蛋黃區，土地珍稀面積方整，開發優勢強，很多建商或開發商應該會有興趣，預期未來能為彰化帶來經濟繁榮的效益。

劉玉平指出，初步規劃大樓1至3樓為商業空間，引進小型量販商場，因公辦都更也會規劃公益設施使用，其餘則作為住宅使用，重建工程經費約27億元，目前已完成先期規畫，預計明年評選投資開發商。

縣府規劃，今年底完成拆除工程招標，工期約需8個月，明年第3季完成拆除作業，拆除經費8100萬元，分為規劃設計及工程2階段進行，現已委託工程顧問公司辦理拆除規劃設計中。

明天（12日）縣府將在員林市公所召開地主說明會，說明公辦都更構想、流程及拆除工法和執行進度，讓地主更加清楚全案。

荒廢20多年、被網友冠上「廢墟蚊子樓」的彰化縣員林市黃金帝國，33年的老建物，終於要都更了。（記者張聰秋攝）

荒廢20多年、被網友冠上「廢墟蚊子樓」的彰化縣員林市黃金帝國，33年的老建物，終於要都更了。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府首例公辦都更案鎖定員林市黃金帝國大樓，初步規劃設計為地上22層、地下4層住商大樓，初步規劃大樓1至3樓為商業空間，其他住宅及公益使用，圖為設計示意圖。（圖縣府提供）

彰化縣政府首例公辦都更案鎖定員林市黃金帝國大樓，初步規劃設計為地上22層、地下4層住商大樓，初步規劃大樓1至3樓為商業空間，其他住宅及公益使用，圖為設計示意圖。（圖縣府提供）

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