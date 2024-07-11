免試入學分發 嘉科實中首屆新生近2成5A以上

嘉科實中進行招生說明會。（嘉科實中提供）

2024/07/11 15:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義科學園區的國立嘉科實驗高級中等學校，今年首屆招生，加入嘉義地區免試入學行列，9日分發結果出爐，全數額滿，75名免試入學新生中將嘉科實中列為第一志願者達70人，多位5A9+及5A8+學生以第一志願錄取嘉科實中，5A以上學生有10多位，約佔2成，近六成學生為3A以上。

今天免試入學新生報到，嘉科實中在嘉義大學新民校區熱情迎接新生，報到率達100%，有嘉義縣市學子，也吸引來自雲林、台南等地學生；校方表示，嘉科實中成為學生心目中第一志願首選學校，顯示科學園區實驗高中在高中職教育的重要地位。

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校方表示，嘉科實中為國科會所屬國立學校，位於嘉義科學園區內，鄰近台積電先進封裝廠、故宮南院和亞洲AI無人機園區，與多所大學簽訂教育合作備忘錄，資源豐沛、軟硬體設備新穎，重視科學教育與雙語國際。

嘉科實中今年招收3個班，90名學生，學校因班級數及學生人數較少，採精緻化教學，重視學生個別化需求及適性發展，以學生為中心，落實成就每一個孩子的課綱精神，結合班班雙語課程以及個別化資優輔導方案。

嘉科實中高二時將適性分組，共有三個學程，包括人文社會學程、理工數資學程、生科醫農學程，自然科學與人文社會並重，學校連結頂尖大學、嘉義科學園區產業、長庚醫院及故宮南院等資源，開發半導體新興科技、智慧醫療、AI 大數據分析、南院游於藝、人文美學等特色課程。

校方表示，學校赴美國聘任合格外籍老師，校長林怡慧獲邀參與清華大學所辦理的雙語教育國際論壇，進行學校雙語課程規劃分享，與來自美國、韓國、葡萄牙、西班牙、新加坡等國學者專家及學校代表進行交流。

嘉科實中先前透過3次教師甄選，吸引超過1500名教師報名，錄取教師有現職服務於北一女、建中等明星高中，學經歷優質且教學經驗豐富，學校將致力於打造一所全球化的卓越高中。

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