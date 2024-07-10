高中免試入學錄取率 雲嘉逾99％

2024/07/10 05:30

〔記者丁偉杰、黃淑莉／綜合報導〕一一三學年度高級中等學校免試入學昨放榜，嘉義區計有三七八○人依志願序完成分發，錄取率達九十九‧四％，有廿三人因選填志願數不足致未獲錄取。雲林區錄取三三四六名，錄取率達九九．三％，有廿二名因選填志願數過少或志願序排列不佳等因素落榜，雲林有多所私立高職招生狀況不理想，總共缺額有近千名。

已獲錄取學生應於明天上午九時至十一時，依循各錄取學校規定辦理錄取報到手續，已完成報到學生，如欲放棄錄取資格，應於十五日下午二時前向各錄取學校聲明放棄，否則將不能再參加後續其他升學管道。若對分發結果有疑慮，可在今日下午四時前向主辦學校嘉義華南高商、雲林北港農工申請複查。

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此次嘉義區計有卅八所招生學校（含共同就學區），合計一二八科組，額滿科組有四十五個，占總數卅五％，此次也有八人因同分增額錄取，錄取學校包含華南高商、嘉義高商、嘉義家職及東石高中等四校。

雲縣府教育處指出，雲林區公私高中職免試入學各校一般生招生名額四三三三人，報名有三二六八人，每名學生平均志願選填數有廿個，分發結果錄取三三四六人，有廿二人未錄取，其中十八名只選填一個志願，其他四名有人只填三個志願、有人則因志願序排列不佳而落榜。

雲縣教育處說，少子化，學生數減少，衝擊私立高職招生，今年雲林區學校招生名額有近千個缺額，另今年也有國立高職有少部分科組未招足額。

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