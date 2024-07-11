高雄港旅運中心3D曲面帷幕牆 赫見「蜘蛛人」攀爬洗窗

高雄港旅運中心3D曲面帷幕牆，赫見「蜘蛛人」洗窗。（網友「Shun Chen」提供）

2024/07/11 07:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港旅運中心去年3月完工啟用，已多次迎來「雙郵輪」停靠，創造可觀的郵輪經濟，其獨特的3D曲面帷幕牆外觀造型，也成為高雄地標，但觀光客好奇「如何洗窗」？網友「Shun Chen」陳先生剛好目擊5名工人吊掛洗窗，猶如「蜘蛛人」攀爬牆面，十分特別。

愛好攝影的陳先生表示，7月2下午大約3點半，他到高雄港旅運中心拍照，從停車場望向大樓，赫見有人吊掛在牆面，趕緊用長鏡頭查看，發現多達5名工人洗窗，他們「全副武裝」，戴安全帽、配水桶、拿長刷及水桶，垂掛洗窗，非常辛苦，可惜他只拍1張照片。

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高雄港務分公司指出，旅運中心15樓樓頂設有德國原裝進口的洗窗機，造價將近2000萬元，去年底安裝完成，但因機器較精密，清潔公司必須花時間訓練，等工作人員上手後，再使用洗窗機。目前原則半年洗一次，因此已於今年6月下旬，先安排人工垂掛清洗，耗費時間較長，直到7月初，所以才會被拍到。

高雄港務分公司形容，架設在旅運中心頂樓的洗窗機，看起來就像卡通「哆啦A夢」的竹蜻蜓，其中吊籠長3.5公尺、寬0.6公尺、高1公尺、荷重300公斤，都是利用高空吊掛組裝。

高雄港務分公司強調，旅運中心以海浪流體動態為設計意象，3D曲面帷幕營造出未來科技感，全部面積約4萬7300平方公尺，其中將近90％為3D曲面造型，號稱全國最大的曲面量體，每個帷幕單元尺寸及曲度都不同，組裝定位耗時，2萬多片鋁板及近萬片玻璃的規格也都不一樣，必須單獨生產。

架設在高雄港旅運中心頂樓的洗窗機（上），被形容就像卡通「哆啦A夢」的竹蜻蜓。（高雄港務分公司提供）

洗窗機的吊籠。（高雄港務分公司提供）

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