為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄港旅運中心3D曲面帷幕牆 赫見「蜘蛛人」攀爬洗窗

高雄港旅運中心3D曲面帷幕牆，赫見「蜘蛛人」洗窗。（網友「Shun Chen」提供）

高雄港旅運中心3D曲面帷幕牆，赫見「蜘蛛人」洗窗。（網友「Shun Chen」提供）

2024/07/11 07:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港旅運中心去年3月完工啟用，已多次迎來「雙郵輪」停靠，創造可觀的郵輪經濟，其獨特的3D曲面帷幕牆外觀造型，也成為高雄地標，但觀光客好奇「如何洗窗」？網友「Shun Chen」陳先生剛好目擊5名工人吊掛洗窗，猶如「蜘蛛人」攀爬牆面，十分特別。

愛好攝影的陳先生表示，7月2下午大約3點半，他到高雄港旅運中心拍照，從停車場望向大樓，赫見有人吊掛在牆面，趕緊用長鏡頭查看，發現多達5名工人洗窗，他們「全副武裝」，戴安全帽、配水桶、拿長刷及水桶，垂掛洗窗，非常辛苦，可惜他只拍1張照片。

高雄港務分公司指出，旅運中心15樓樓頂設有德國原裝進口的洗窗機，造價將近2000萬元，去年底安裝完成，但因機器較精密，清潔公司必須花時間訓練，等工作人員上手後，再使用洗窗機。目前原則半年洗一次，因此已於今年6月下旬，先安排人工垂掛清洗，耗費時間較長，直到7月初，所以才會被拍到。

高雄港務分公司形容，架設在旅運中心頂樓的洗窗機，看起來就像卡通「哆啦A夢」的竹蜻蜓，其中吊籠長3.5公尺、寬0.6公尺、高1公尺、荷重300公斤，都是利用高空吊掛組裝。

高雄港務分公司強調，旅運中心以海浪流體動態為設計意象，3D曲面帷幕營造出未來科技感，全部面積約4萬7300平方公尺，其中將近90％為3D曲面造型，號稱全國最大的曲面量體，每個帷幕單元尺寸及曲度都不同，組裝定位耗時，2萬多片鋁板及近萬片玻璃的規格也都不一樣，必須單獨生產。

架設在高雄港旅運中心頂樓的洗窗機（上），被形容就像卡通「哆啦A夢」的竹蜻蜓。（高雄港務分公司提供）

架設在高雄港旅運中心頂樓的洗窗機（上），被形容就像卡通「哆啦A夢」的竹蜻蜓。（高雄港務分公司提供）

洗窗機的吊籠。（高雄港務分公司提供）

洗窗機的吊籠。（高雄港務分公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
畫畫順便擦玻璃！ 洗窗工畫出的這些品牌你認得嗎？
2021/05/05 12:00

畫畫順便擦玻璃！ 洗窗工畫出的這些品牌你認得嗎？
北市長安東路傳洗窗工墜樓 送醫治療中
2016/01/01 16:07

北市長安東路傳洗窗工墜樓 送醫治療中

台灣最大規模「里山倡議」—森形埔里農莊
洗窗工人不慎墜落 11樓平台救他一命
2016/12/23 15:38

洗窗工人不慎墜落 11樓平台救他一命
狂風襲北京！中國央視大樓洗窗工「半空狂盪」 驚險畫面曝光
2024/06/02 06:31

狂風襲北京！中國央視大樓洗窗工「半空狂盪」 驚險畫面曝光

南元農場打造 與自然和諧共處的空間
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播