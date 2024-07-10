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米其林7月新餐廳 高雄2家入榜

三禾清豐透過菜單展現對台灣的熱愛。（圖擷自米其林指南）

三禾清豐透過菜單展現對台灣的熱愛。（圖擷自米其林指南）

2024/07/10 19:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣米其林指南今天（10日）傍晚公布7月新入選餐廳，全台共有8家餐廳入選，其中高雄有三禾清豐、CRATAIN等2家入選。

位於高雄市苓雅區江都街的三禾清豐，在高雄土生土長的主廚，透過菜單展現對台灣的熱愛，每季均以特定主題，向食客導覽這片土地之美，以及各族群融合的飲食多樣性，再由主廚太太解說食材背後的概念與故事，室內以台灣傳統手編藤椅、圓石桌和老花窗布置，空間小巧而溫馨。

CRATAIN搖籃山位於高雄市鼓山區昌盛路，主廚曾挑戰澳洲搖籃山（Cradle Mountain）登頂，並以此經歷作店名的發想。

米其林評審指出，CRATAIN單一季節菜單包含義大利麵和主菜，主廚透過歐陸技法闡述自己的烹飪理念，肉類料理是其強項，多以炭烤與煎製而成，不妨額外點選肉類菜色共享。餐廳內裝簡約素雅，吧檯與開放式廚房相連，加上友善的服務團隊，進一步提升用餐體驗。

今天（10日）公布的米其林指南7月新入選餐廳，除了高雄2家，台北有叁酒弍沏、Aleisha、Set.、小品雅廚等4家入選；台中則有小樂沐、裡小樓等2家入選。

CRATAIN主廚透過歐陸技法，闡述自己的烹飪理念。（圖擷自台灣米其林指南）

CRATAIN主廚透過歐陸技法，闡述自己的烹飪理念。（圖擷自台灣米其林指南）

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