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垃圾分類8成不合格！ 員林市最後一處垃圾暫置點7/15起移除

彰化縣員林市湖水路設有4處垃圾暫置桶，是全員林市唯一垃圾可以落地的回收地點，沒想到貼心善舉卻讓不肖民眾亂倒垃圾，導致垃圾分類超過8成不合格。（記者陳冠備攝）

彰化縣員林市湖水路設有4處垃圾暫置桶，是全員林市唯一垃圾可以落地的回收地點，沒想到貼心善舉卻讓不肖民眾亂倒垃圾，導致垃圾分類超過8成不合格。（記者陳冠備攝）

2024/07/10 18:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市湖水里因地理環境，加上老人人口多，在湖水路設有4處垃圾暫置桶，是全員林市唯一垃圾可以落地的回收地點，沒想到貼心善舉卻讓不肖民眾亂倒垃圾，導致垃圾分類超過8成不合格，員林市清潔隊擔心繼續亂倒會成為垃圾清運的破口，導致整車被退回，決定從7月15日起收回垃圾暫置桶，對此當地民眾表示深感不便，但也只能無奈配合。

員林市清潔隊表示，湖水里約350戶民眾，近半數住在八卦山山腰間，出入都要走上數十到數百步到階梯，相當不便，因此沿著湖水路設置4個橘色大桶子，充當垃圾暫置點給當地年長民眾使用，但發現有不少往返湖水路的駕駛或是附近其他里的民眾，也會拿垃圾來偷倒，甚至還有環保業者偷倒事業廢棄物，成為髒亂點，使政府的美意大打折扣，更恐怖的是，垃圾幾乎不分類，讓清潔隊相當頭痛。

員林市清潔隊指出，由於彰化縣環保局從7月起實施垃圾分類新制，如果未確實做好分類，將會整車被退回，經過 2個月觀察跟宣導，湖水路垃圾亂倒情況並未改善，不及格率最高，經決議決定移除4處垃圾暫置桶，不過會更改清運時間，從原本下午2點改為下午6點，讓民眾下班後來得及回去倒垃圾。

員林市湖水路垃圾亂倒情況並未改善，不及格率最高，經決議從7月15日移除4處垃圾暫置桶。（記者陳冠備攝）

員林市湖水路垃圾亂倒情況並未改善，不及格率最高，經決議從7月15日移除4處垃圾暫置桶。（記者陳冠備攝）

員林市湖水里靠山、老年人口多，是全員林市唯一垃圾可以落地的回收地點，但8成分類不及格，將於7月15日起移除回收點。（記者陳冠備攝）

員林市湖水里靠山、老年人口多，是全員林市唯一垃圾可以落地的回收地點，但8成分類不及格，將於7月15日起移除回收點。（記者陳冠備攝）

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