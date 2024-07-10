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2024總人口數連6個月負成長 上半年新生兒未達2023半數

今年上半年新生兒累計6萬3874人，與去年全年新生兒數13萬5571人相比，未達半數。（資料照）

今年上半年新生兒累計6萬3874人，與去年全年新生兒數13萬5571人相比，未達半數。（資料照）

2024/07/10 17:12

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（10）日公布最新戶口統計統計，今年6月底台灣人口總數2341萬2899人，與5月相比減少709人，已連續6個月負成長；另外，今年上半年新生兒累計6萬3874人，與去年全年新生兒數13萬5571人相比，未達半數。

內政部表示，2024年6月底人口數為2341萬2899人，與去年同月比較增加3萬9616人（+ 0.17%），平均每天增加108.24人，與5月比較則減少709人，也是今年以來連續6個月人口負成長；以縣市別而言，人口增加率最高者依序為桃園市、新竹縣、台中市；減少最多者依序為嘉義縣、彰化縣、南投縣。

出生數部份，6月出生數為1萬440人，約每4.1分鐘有一個嬰兒出生，折合年粗出生率為千分之5.44，較上年同月減少569人，較5月減少728人。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣千分之11.12、連江縣千分之7.85、彰化縣千分之6.84；最低為基隆市千分之3.27、新北市千分之3.81、嘉義市千分之4.03。

死亡數部份，6月人口死亡數為1萬4922人，平均約每2.9分鐘就有一個人死亡，折合年粗死亡率為千分之7.78，較上年同月減少2493人，較5月減少1494人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣千分之12.58、花蓮縣千分之11.35、臺東縣千分之11.28；最低為連江縣千分之4.36、新竹市千分之5.15、金門縣千分之5.68。

另，根據內政部戶籍人口統計速報，今年1月到6月出生數分別為1萬1023人、9663人、1萬827人、1萬753人、1萬1168人及1萬440人，上半年累計新生兒數為6萬3874人，

在遷入遷出人口方面，6月遷入人口數為7萬9450人，較5月減少1萬4193人；遷出人口數為7萬5677人，較5月減少1萬4210人，淨遷入人口數為3773人。就縣市別而言，淨遷入人口數最多為桃園市1706人，其次為台中市1228人，第三為新北市1211人。

此外，6月結婚對數合計9275對，其中不同性別9038對、相同性別237對，折合年粗結婚率為千分之4.83；離婚對數為4120對，其中不同性別4045對、相同性別75對，折合年粗離婚率為千分之2.15。

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