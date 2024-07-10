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苗栗火炎山登山客多 地方盼改善多功能廣場、推小農市集

火炎山登山客多，地方盼改善多功能廣場、推小農市集。（記者蔡政珉攝）

火炎山登山客多，地方盼改善多功能廣場、推小農市集。（記者蔡政珉攝）

2024/07/10 14:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣苑裡鎮、三義鄉交界處的火炎山，因海拔高度約600公尺，且風景秀麗，吸引不少民眾造訪，更曾獲得登山網站票選為「台灣百大必訪步道」之首。不過，三義鄉公所發現，登山口附近的多功能廣場損壞嚴重，希望能改善，並於假日推出小農市集行銷農產。

立委陳超明今天邀集農業部農村發展及水土保持署等相關單位會勘，鄉公所表示，火炎山多功能廣場既有擋土牆損壞且嚴重出現裂縫、排水設施雜草叢生，影響其排水系統運作，且停車場鋪面多處出現裂痕及破損等問題，危及遊客和居民安全。

三義鄉公所指出，位於火炎山附近的台13線高架橋下空間目前閒置，若擴大廣場基地範圍可活化空間，屆時也能增設人行步道新增觀光亮點，也希望透過增取計畫一併解決目前廣場缺失。

三義鄉公所表示，於計畫範圍周邊設置人行空間也能防止人車爭道問題；並建議利用鋪面設計區隔不同空間機能及結合主次動線之設計，創造不同休憩空間。另外，三義鄉公所建議在出入口空間設置一處可供民眾拍照打卡打卡意象，

水保署表示，原則上支持鄉公所意見，請鄉公所將詳細計畫書送交審議。

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