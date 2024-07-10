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長者創作繪本搭乘回憶時光機 88歲嬤人生首次拍畢業照

課程學員謝珍鳳說，繪本課程讓她從塵封的照片中喚醒遺忘的回憶，每一頁都能珍貴，也讓她了解「老」是一件美好的事。 。（新北市社會局提供）

課程學員謝珍鳳說，繪本課程讓她從塵封的照片中喚醒遺忘的回憶，每一頁都能珍貴，也讓她了解「老」是一件美好的事。 。（新北市社會局提供）

2024/07/10 12:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市中和區「世紀皇家公寓大廈」日前舉行生命繪本成果展，26位長者展示4個月心血創作的繪本，同時舉辦結業式，讓長者們穿學士服、拍畢業照，回憶過去學生生活、圓了小時候參加畢業典禮的夢想。

林玉燕今年已77歲，她完成「生命繪本帶領人」培訓後，在「世紀皇家公寓大廈」開設12堂課程，帶長輩完成人生回顧與懷舊活動，引導長者創作個人生命繪本。她說，透過回顧與整理生命歷程，不只賦予成就感，還能找回人生的價值與意義，很高興自己參與長輩人生重要的一刻。

阿任阿嬤今年88歲，過去沒參加過學生時代的畢業典禮，首次在成果展參加結業式，她表示，儀式像是人生學業有成一樣，感到很開心、很榮耀。學員謝珍鳳說，繪本課程讓她們從塵封的照片中喚醒遺忘的回憶，每一頁都能珍貴，也讓她了解「老」是一件美好的事。

學員南玉阿嬤則說，現在兒孫回來，可以拿自己的繪本說照片中的故事，當成另類的「傳家寶」。

新北市社會局副局長許秀能表示，社會局8年培訓225名生命繪本帶領人，帶領長輩搭上「回憶時光機」，將長輩未完成的心願，透過活動完成。成果展中看見長輩們求學時的青春追夢，與伴侶們的合影，相當感動。

88歲的阿任阿嬤（左）人生首次參加「結業式」，由社會局副局長許秀能（右）撥穗，人生體驗首次拍畢業照，讓她感到很開心。（新北市社會局提供）

88歲的阿任阿嬤（左）人生首次參加「結業式」，由社會局副局長許秀能（右）撥穗，人生體驗首次拍畢業照，讓她感到很開心。（新北市社會局提供）

新北市社會局副局長許秀能（左）與生命繪本帶領人林玉燕老師（右）翻閱長輩創作的生命繪本，一同搭乘回憶時光機。（新北市社會局提供）

新北市社會局副局長許秀能（左）與生命繪本帶領人林玉燕老師（右）翻閱長輩創作的生命繪本，一同搭乘回憶時光機。（新北市社會局提供）

新北市中和區世紀皇家社區關懷據點辦理生命繪本成果展，長輩們在畢業典禮穿上學士服拍畢業照，一圓小時候求學的夢想。（新北市社會局提供）

新北市中和區世紀皇家社區關懷據點辦理生命繪本成果展，長輩們在畢業典禮穿上學士服拍畢業照，一圓小時候求學的夢想。（新北市社會局提供）

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