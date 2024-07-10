新北18至40歲民眾約120萬人 青年局3大方向助青年方展

新北青創新莊膠囊工作站利用新莊第一公有零售市場2樓閒置空間建置，一共8座可供不同人數使用的獨立辦公室。（新北市青年局提供）

2024/07/10 12:26

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市18至40歲民眾約有120萬人，青年局長邱兆梅今（10）日於市政會議進行專案報告，表示青年局幫助對公共議題有興趣的「社會青年」、專注於科技創新的「未來青年」、有藝文與設計才能的「創意青年」設計3大方向設計服務，未來將持續擴大服務範圍。市長侯友宜表示，青年局自去年進行內部創新，深化服務各領域的青年，今年規劃許多國際交流的業務，另有全新開幕的土城綠創基地、新北青創新莊膠囊工作站等，盼有助青年發展。

邱兆梅表示，對各式公共議題有興趣的社會青年族群，青年局今年舉辦多場競賽，包括飛鳶盃公共事務個案競賽、青年永續社會設計挑戰賽，另有關Z世代青年關心的公共議題，包含消除歧視、網路假訊息、弱勢關懷、環境保護與資源永續等，青年局持續深入校園，藉由與大專院校、各單位合作，舉辦活動營隊課程。

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邱兆梅指出，青年局持續擴大打造青創基地版圖，現已有8處不同主題基地，包含新北創力坊、三重社會創新基地、寶高數位基地、新店未來基地、土城綠創基地、新莊膠囊工作站等；今年青年局也與專業創投合作，打造「新北新創之星挑戰賽」，超過70組新創團隊報名，盼遴選出優秀科技創新，讓團隊在新北落地並協助傳統產業升級。

在求職或創業方面，邱兆梅說，當代對科技人才的需求普遍提高，因此今年4月青年局與網路管理領導廠商「思科」簽署合作備忘錄，提供免費教學資源給新北青年，讓對科技有興趣的年輕人的都可以獲得專業的學習資源。

在藝文設計領域，邱兆梅表示，青年局鼓勵藝術青年成立自己的品牌與IP，並藉由設攤了解市場反應，近年積極率隊參加亞洲手創展及台灣創媒會，今年更首辦「新北青年海外參展計畫」，青年局將率領8組優秀創作團隊參加「韓國手創展」及「釜山插畫展」，開拓海外買家市場與國際合作機會。

邱兆梅說，為了協助青年縮短找到合適工作的時間，新北市青職基地持續推出「新北UKO」品牌，提供多元職涯發展相關課程，並由專業職涯諮詢師提供「一對一專業職涯諮詢服務」；此外，考量新北幅員遼闊，青年局將推出免費「線上職涯諮詢服務」，由國際認證職涯諮詢師提供線上服務，幫助新北青年解封職涯地圖。

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