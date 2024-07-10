竹市府表揚國中會考榜首生獲表揚，7人全進竹科實驗中學當同學
〔記者洪美秀／新竹報導〕113年國中教育會考昨天放榜，其中新竹市7名會考榜首生全部進竹科實驗中學當同學，市長高虹安今天表揚榜首生的優異表現，更鼓勵他們繼續努力，高中階段再創學習高峰。
新竹市今年有5256名會考生，有916名學生獲5A以上成績，占總報考人數約20%。並有7名學生獲得5A10+作文滿級分佳績，堪稱榜首生，其中建功高中國中部今年有3名女狀元：胡盈、王芓晴、彭詠瑜，3人除在會考表現卓越，平時也參加各項競賽，其中王芓晴是龍鳳胎，哥哥也以優異成績進新竹高中，而彭詠瑜的媽媽在建功高中教國文，教出全國榜首生，與有榮焉，更肯定學校多元豐富的學習課程對孩子很有幫助。
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培英國中榜首生何佳謙表示，在面對表現不穩定的各科成績時，讓她曾經一度十分懷疑自己，尤其擅長的國文曾在模擬考中僅拿B++，後來她重新檢視學習方法，調整作息，最終考出5A10+六級分的最高榮譽。
新科國中首位榜首生胡聿槿更提到，受哥哥影響，國中就近選擇新科國中就讀，透過學校獲教學卓越金質獎的THINK酷課程，深入學習戶外活動、雙語教學及科技知識，讓她在學習上更加突飛猛進。
光武國中林恩葳已考取實驗中學的科學班，但仍保持學習熱誠，此次考出會考榜首佳績，從未補習的他，因哥哥也是光武國中學生，學校的課程和學習讓他能多元吸收，今年他還創作學校畢業歌曲，展現多元興趣。
而唯一非公立學校的榜首生是康橋國際學校新竹校區的劉祐軒，雖英文聽說是其強項，但其他科目都需花較多時間學習，他在9年級準備會考時，就學習設定目標，並全力以赴，未來希望進實中後繼續多元學習，也會考慮申請國外大學就讀。