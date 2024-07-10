竹市府表揚國中會考榜首生獲表揚，7人全進竹科實驗中學當同學

新竹市今年有7名國中會考榜首生，來自四個不同學校的7人將會全部進竹科實驗中學當同學。左起林恩葳、何佳謙、胡聿槿、胡盈、王芓晴、彭詠瑜和劉祐軒。（記者洪美秀攝）

2024/07/10 12:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕113年國中教育會考昨天放榜，其中新竹市7名會考榜首生全部進竹科實驗中學當同學，市長高虹安今天表揚榜首生的優異表現，更鼓勵他們繼續努力，高中階段再創學習高峰。

新竹市今年有5256名會考生，有916名學生獲5A以上成績，占總報考人數約20%。並有7名學生獲得5A10+作文滿級分佳績，堪稱榜首生，其中建功高中國中部今年有3名女狀元：胡盈、王芓晴、彭詠瑜，3人除在會考表現卓越，平時也參加各項競賽，其中王芓晴是龍鳳胎，哥哥也以優異成績進新竹高中，而彭詠瑜的媽媽在建功高中教國文，教出全國榜首生，與有榮焉，更肯定學校多元豐富的學習課程對孩子很有幫助。

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培英國中榜首生何佳謙表示，在面對表現不穩定的各科成績時，讓她曾經一度十分懷疑自己，尤其擅長的國文曾在模擬考中僅拿B++，後來她重新檢視學習方法，調整作息，最終考出5A10+六級分的最高榮譽。

新科國中首位榜首生胡聿槿更提到，受哥哥影響，國中就近選擇新科國中就讀，透過學校獲教學卓越金質獎的THINK酷課程，深入學習戶外活動、雙語教學及科技知識，讓她在學習上更加突飛猛進。

光武國中林恩葳已考取實驗中學的科學班，但仍保持學習熱誠，此次考出會考榜首佳績，從未補習的他，因哥哥也是光武國中學生，學校的課程和學習讓他能多元吸收，今年他還創作學校畢業歌曲，展現多元興趣。

而唯一非公立學校的榜首生是康橋國際學校新竹校區的劉祐軒，雖英文聽說是其強項，但其他科目都需花較多時間學習，他在9年級準備會考時，就學習設定目標，並全力以赴，未來希望進實中後繼續多元學習，也會考慮申請國外大學就讀。

新竹市今年有7名國中會考榜首生，來自建功高中國中部及光武國中和培英國中及康橋國際學校新竹校區的7人將全部進竹科實驗中學當同學。（記者洪美秀攝）

新竹市新科國中出首位國中會考榜首生胡聿槿，校長林燕玲認為學校的酷課程對學生很有幫助，加上學生自律，才有此優異表現。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中會考榜首生林恩葳已錄取竹科實驗中學科學班，仍考出會考榜首佳績，校長黃信騰（右）及父母都與有榮焉。（記者洪美秀攝）

新竹市今年有7名國中會考榜首生，其中唯一非公立學校的是康橋國際學校新竹校區的劉祐軒（右），英文聽說讀寫都強的他，準備其他科目也很努力，進竹科實驗中學後也會考慮申請國外的大學就讀。（記者洪美秀攝）

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