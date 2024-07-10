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大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮總壇動土！

鎮瀾宮董事長顏清標表示，這次建醮未邀請中國的宮廟，因為希望不要沾染政治的色彩。（記者歐素美攝）

鎮瀾宮董事長顏清標表示，這次建醮未邀請中國的宮廟，因為希望不要沾染政治的色彩。（記者歐素美攝）

2024/07/10 12:19

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮年底將舉行重修慶成祈安七朝清醮，將興建7座醮壇，最後的總壇「玉皇壇」今天在大甲體育場舉行動土典禮，為建醮活動拉開序幕！鎮瀾宮董事長顏清標表示這次沒有邀請中國的宮廟，單純的重修建醮，希望不要沾染政治色彩。

大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，總壇玉皇壇今天動土，台中市副市長黃國榮、立法院副院長江啓臣、藝人，也是台灣媽祖聯誼會秘書長于美人及台中市議會副議長顏莉敏、市議員李文傑等皆出席。

顏清標表示，大甲媽是大家的媽祖，建醮十分辛苦，要發揮龐大的物力、財力及人力，感謝各宮廟的支持。事後媒體採訪時，提到這次有沒有邀請中國的宮廟，顏清標強調這次是單純的重修建醮，不希望沾染政治色彩，還強調「希望媒體平衡報導」。

黃國榮則表示，大甲鎮瀾宮從民國25年的三朝，民國77年的五朝，到今年的七朝建醮，顯示步步高升，除了重修慶成外，尤其是祈安，祈求社會安康，用心非常了不起。

江啟臣則表示，大甲鎮瀾宮在過去疫情及乾旱期間，也都為大家祈福，媽祖遶境更成為世界三大宗教盛事之一。

大甲鎮瀾宮自清朝至今擴建重修數次，民國69年，信眾見神殿樑柱腐朽，拆除舊廟於原址重建，因當時防水技術與廟頂玻璃剪黏技術尚未成熟，時至今日，除多處漏水問題之外，廟頂屋瓦與剪黏玻璃衍生許多安全性的顧慮，經信徒提議與董監事會決議，動工加強防水措施、修建廟頂屋瓦與剪黏裝置，施作傳統瓷碗剪黏技藝，今年底完工將辦理重修慶成祈安七朝清醮盛典，以酧謝神恩。

鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮將興建7個醮壇，大甲北區媽祖壇、大甲南區觀音壇、大甲溪北區北極壇、外埔三官壇、大安神農壇、后里天師壇等6壇皆已動土，總壇「玉皇壇」則在今天辦理盛大動土典禮，為建醮活動正式拉開序幕。

今天的動土典禮，除大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率領全體董監事及顧問參加，還有副市長黃國榮及各宮廟代表、香頭、主壇首等，共計有70人執鏟動土。現場邀請台中廣安壇依古禮進行道場科儀，祈求活動能夠順利圓滿，祈求國泰民安、風調雨順。廟方並特別邀請台灣宗教學者全程記錄建醮相關儀典及活動，後續將編列醮誌，作為紀錄。

大甲鎮瀾宮重修慶成七朝清醮總壇動土。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮重修慶成七朝清醮總壇動土。（記者歐素美攝）

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