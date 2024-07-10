一顆可重達半斤！ 苗縣府輔導推廣栽培「黑仙蜜」蓮霧

苗栗縣三灣鄉果農張文忠引進泰國種「黑仙蜜」蓮霧栽種有成，單顆重量約150到300公克。（圖由縣府提供）

2024/07/10 12:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉果農張文忠引進泰國種「黑仙蜜」蓮霧栽種有成，單顆重量約150到300公克，較市面常見的南洋種蓮霧單顆重約100公克碩大，且產季為5至8月，具市場區隔性。縣府農業處將持續透過農會及產銷班輔導農民適量增加栽種面積，並研商輔導多元行銷平台，協助「黑仙蜜」蓮霧也能成為三灣的農特產品之一。

苗栗縣長鍾東錦、立法委員邱鎮軍、三灣鄉農會、縣府農業處副處長蔡政新等人昨（9）日下午至張文忠位於三灣鄉頂寮村的果園視察。眾人品嚐「黑仙蜜」蓮霧後，大讚不僅外型碩大討喜，果肉細緻且多汁清甜。

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鍾東錦表示，黑仙蜜蓮霧一顆將近半斤的重量，品質很好，富含水分，甜度剛好不會過甜，且果肉不會太硬，口感很好。以張文忠試種成果，應該很適合三灣的水土，如果當地果農願意嘗試栽種，縣府和農會會推廣擴大栽種面積，相信會受到民眾喜愛，讓三灣的水果除了柑橘、水梨、文旦外，再增加蓮霧一項。

蔡政新指出，「黑仙蜜」蓮霧為泰國品系，經張文忠引進試種，發現當地的氣候與水土相當適合栽種，其以有機方式栽培，種植面積約0.7公頃，以套袋方式栽培，每袋4至5果，果實單顆重量約150到300公克，年產量約6千至7千斤，現透過電視購物銷售國內市場為主。

蔡政新表示，「黑仙蜜」在苗栗的產季為5至8月，有別於產季為11月至隔年7月的台灣南部南洋品系的黑金剛品種，具市場區隔性，不易受南台灣蓮霧盛產影響市場售價。三灣鄉多山坡地，縣府將持續透過農會及產銷班輔導農民適量增加栽種面積，並研商輔導多元行銷平台，希望未來蓮霧也能成為三灣的農特產品之一。

苗栗縣長鍾東錦、立法委員邱鎮軍、縣府農業處副處長蔡政新等人品嚐「黑仙蜜」蓮霧後，大讚不僅外型碩大討喜，果肉細緻且多汁清甜。 （圖由縣府提供）

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