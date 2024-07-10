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查建築套繪資訊善用線上系統 向新北工務局查詢最快年底開始收費

民眾有時因不動產買賣或稅務需求要查詢建築套繪資訊，新北市工務局已建置「建築物地籍套繪資訊系統」可供線上查詢。圖為建照科長張育豪示範使用系統。（記者黃子暘攝）

民眾有時因不動產買賣或稅務需求要查詢建築套繪資訊，新北市工務局已建置「建築物地籍套繪資訊系統」可供線上查詢。圖為建照科長張育豪示範使用系統。（記者黃子暘攝）

2024/07/10 12:04

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾有時因不動產買賣或稅務需求要查詢建築套繪資訊，新北市工務局已建置「建築物地籍套繪資訊系統」可供線上查詢，為促進民眾依照需求查詢，今（10）日市政會議提案訂定「新北市建築基地法定空地查詢收費標準」，未來向工務局申請查詢，每筆地號收費500元；該案經市政會議通過，將送市議會備查，預計年底實施。

工務局建照科長張育豪表示，套繪系統會顯示每筆土地有無建築執照紀錄在上面，在建築物管理方面，具有避免重複申請執照等用途，若土地已經有套繪，就不能再做土地開發，稅務上則可能因有無建築執照而產生稅率差別，一般民眾可能基於不動產買賣或稅務需求，而需要查詢相關資訊。

張育豪指出，市府因應簡政便民等政策方針，已將紙本資料電子化，並建置為建築物地籍套繪資訊系統，盼民眾依照需求選擇查詢方式，同時反映人事成本，因此提案訂定收費標準；建築套繪人工查閱需要調卷、判讀、整理資料，費時費力，會來向工務局申請查詢的不只一般民眾，代書、房仲也會來查詢，一次申請10、20多筆地號查詢，每逢報稅季更是案量大增，希望收費標準上路後，民眾可依照需求選擇查詢方式，如為需要參考資料等一般查詢需求，線上查詢即可，若需正式公文書再向工務局提出查詢申請。

張育豪說，建築物地籍套繪資訊系統上線已久，使用者廣泛，除了一般民眾外，法院、地政、稅務單位也會使用。

新北市建築基地法定空地查詢收費標準草案條文共3條，第2條規定，申請建築基地法定空地查詢者，應向新北市政府工務局提出，並案每筆土地繳納新台幣500元規費；草案今日經市政會議審議通過，將送市議會備查，預計年底實施。

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