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餵貓英國人「馬爺爺」過世！來台30年花光積蓄照顧流浪貓

愛貓的英國籍「馬爺爺」馬凱杰8日過世。（擷取自「餵貓英國人馬爺爺Jerry」臉書）

愛貓的英國籍「馬爺爺」馬凱杰8日過世。（擷取自「餵貓英國人馬爺爺Jerry」臉書）

2024/07/10 00:51

〔中央社〕年近8旬的英國籍「馬爺爺」馬凱杰驚傳過世消息，他愛貓成癡，曾在高雄市林園區收容多達200隻貓咪，晚年因年事已高，無力照顧，才陸續將貓咪送養，如今離開人世，讓許多人感到不捨。

國民黨高雄市議員邱于軒9日在臉書（Facebook）發文說，「最近談到毛小孩都是不好的消息，林園愛貓的馬爺爺也在昨天下午回歸天家，希望爺爺一路好走！」

高雄市關懷毛孩動物協會也在臉書發文指出，馬爺爺於8日下午5時離開人世，後事交由慈善單位辦理，並依照爺爺生前遺願採用樹葬。網友也紛紛留言表達不捨，祝福爺爺「一路好走」、「離苦得樂」、「天上一定有很多可愛的貓咪陪伴」。

馬凱杰（Jerry McKay）1984年前後因緣際會到台灣，並從此愛上台灣，也成了台灣人，曾在高雄市立空大授課，多年前定居在林園區，住處附近常有流浪貓出沒，生性愛貓的他，開始餵養這些流浪貓，貓咪也呼朋引伴成了馬爺爺的食客。

馬凱杰愛貓成痴，對每1隻貓的性格瞭若指掌，那一隻孤癖、那一隻黏人，就像是父母對孩子的關心一樣，無微不至，也幾乎花光積蓄，照顧餵養大群流浪貓。

但晚年因年事漸長，無力照顧貓咪，最後在公、私團體及民代等人協助下，陸續將貓送養，馬凱杰則入住護理之家，並於8日下午5時在醫院過世。

英國籍「馬爺爺」馬凱杰餵貓身影。（擷取自「餵貓英國人馬爺爺Jerry」臉書）

英國籍「馬爺爺」馬凱杰餵貓身影。（擷取自「餵貓英國人馬爺爺Jerry」臉書）

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