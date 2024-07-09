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防整車退運！員林清潔隊超前部署稽查小隊 6月垃圾大減530噸

員林市清潔隊5月就成立「破袋稽查小組」，隨垃圾車巡查和宣導垃圾分類，6月份垃圾量減少近530公噸。（員林清潔隊提供）

員林市清潔隊5月就成立「破袋稽查小組」，隨垃圾車巡查和宣導垃圾分類，6月份垃圾量減少近530公噸。（員林清潔隊提供）

2024/07/09 18:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣環保局7月起實施垃圾減量政策，各鄉鎮清潔隊「皮皮剉」，擔心整車被退運。員林市清潔隊提早因應，5月成立「破袋稽查小組」，隨垃圾車巡查和宣導垃圾分類，化被動為主動，讓民眾倒垃圾不用氣噗噗，6月份垃圾量更比5月減少了529.07公噸，成效驚人。

彰化縣環保局7月1日起實施垃圾「整車退運」新制，各鄉鎮市公所清運到溪州焚化廠的垃圾車抽驗5袋，原本1袋有15個分類不合格或廚餘佔5成，就整車退運，下修為12個不合格或廚餘達30％以上就退運，上路第一週就有公所連2天不及格，逾40公噸垃圾車被退貨。

員林市清潔隊長白滄行說，清潔隊5月份收到環保局的公文後，立即成立稽查小組，隨機在全市15條清運路線及定點破袋檢查，同時宣導垃圾分類，經過2個月努力，6月份的垃圾進場量1880.3公噸，對比5月份2409.37公噸，整整少了529.07公噸，可見垃圾分類後減量措施效果顯著。

「全縣首創破袋稽查小組」，白滄行說，員林市人口近13萬人，仍有少數市民未徹底落實垃圾分類，經常在清運時跟垃圾車隊員發生爭執，所以配合環保局成立破袋稽查小組，小組人員可以隨時破袋稽查，若遇有不清楚分類的民眾，立即宣導，「問好、問滿」，減少民眾跟清潔隊員對立狀況，進而達到落實垃圾分類目標。

白滄行說，目前員林清潔隊運到溪州焚化廠共落地檢查4車，被退運1車，還是有進步努力的空間，要拜託所有鄉親體諒清潔隊同仁工作的辛勞與危險，不要為難司機與隊員，務必做好資源回收，生、熟廚餘分類，不合格就會被拒收，另外，對於棉被、床單、枕頭等家居紡織品如何回收，可撥打員林市清潔隊電話，將由專人協助清運。

員林市清潔隊成立「破袋稽查小組」，隨垃圾車巡查，宣導垃圾分類。（員林清潔隊提供）

員林市清潔隊成立「破袋稽查小組」，隨垃圾車巡查，宣導垃圾分類。（員林清潔隊提供）

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