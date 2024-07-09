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深蹲換LINE點數！北捷這站設「運動活力機」 AI教練教戰

台灣師範大學在捷運中正紀念堂站5號出口旁設置「運動活力機」，只要掃描QR碼，75秒內完成徒手深蹲20下，即可獲得20點LINE POINTS獎勵。（台灣師範大學提供）

台灣師範大學在捷運中正紀念堂站5號出口旁設置「運動活力機」，只要掃描QR碼，75秒內完成徒手深蹲20下，即可獲得20點LINE POINTS獎勵。（台灣師範大學提供）

2024/07/09 17:19

〔記者林承鴻／台北報導〕深蹲能訓練全身肌肉、強化核心肌群，為鼓勵全民運動，即日起，台灣師範大學在台北捷運中正紀念堂站5號出口旁設置具AI辨識功能的「運動活力機」，掃描QR碼跟著虛擬教練的專業教學，75秒內完成徒手深蹲20下，即可獲得20點LINE POINTS獎勵，希望帶動通勤族深蹲運動風潮。

「運動活力機」每人每天限用1次，如未達標可重複1次，完成深蹲即可獲得LINE點數，活動第一天大約有6、70人使用，系統早上8點到晚上8點開機期間，都有專人從旁指導提供諮詢。運動活力機計劃試辦3個月，若達到累積1萬人次使用目標，團隊將評估延續第2期計畫。

台師大說明，延續國科會產學合作計畫，經過前期研發及機台驗證，選定通勤族試辦運輸創新合作計畫，由台師大體育與運動科學系教授張少熙擔任計畫主持人，邀請全鋒事業公司、工業技術研究院等單位合作，以創新服務打造運動健康城市，善盡大學及企業的社會責任，試辦期間由台灣運動彩券公司提供運動後的獎勵回饋。

工研院資訊與通訊研究所技術副組長連俊宏說，「運動活力機」改良設計版本結合最新AI運動科技，無人接近時系統維持待機狀態，在螢幕上播放推廣內容，若民眾接近系統就會被喚醒，提醒民眾拿出手機拍QR碼綁定個人身分，在鏡頭前揮手擺出啟動動作後，即可透過設備上的人體肢段偵測模組，即時分析民眾在運動過程的正確性和完整度。

台北捷運公司站務處處長胡正倫說，希望以智慧科技融入全民運動的形式，在捷運場域建構一套以數據分析為基礎，整合體感偵測技術的身體活動互動系統，提高公共空間運動環境的便利性與可及性，進而增加民眾活動身體機會，營造智慧城市運動文化。

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