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有文青生活感！ 台中農改場培育新品種夏菊「晨光檸夢」

台中農改場費時9年，培養出耐熱的夏菊新品種「台中13號晨光檸夢」。（記者楊媛婷攝）

台中農改場費時9年，培養出耐熱的夏菊新品種「台中13號晨光檸夢」。（記者楊媛婷攝）

2024/07/09 16:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中農改場費時9年，培養出耐熱的夏菊新品種「台中13號晨光檸夢」，該品種有亮黃的半重瓣，綠色花盤的小菊品種，花朵清新亮麗，相較原本的夏天菊花品種，在高溫下產量不減。

國內菊花栽培面積約6百公頃，菊花是國內切花類生產面積的首位，去年市場交易額就達8.3億元，主要產區在彰化的田尾鄉與永靖鄉，目前主要的栽種品種都是由國外引入，因此多適合在秋冬涼冷季節栽種，台中農改場場長楊宏瑛表示，因為國內夏天菊花產量少，每年菊花價格的高峰期都落在7、8月，每把均價可達90到1百元，是最低月均價的2倍，也有鑑於目前國內夏天菊花流通的2個品種只有黃丁字、吉祥黃，因此該場培育的夏菊就鎖定黃色品種。

楊宏瑛表示，這次培育的新品種台中13號晨光檸夢從29種菊花雜交選育而來，中心花盤為黃綠色，花瓣則是亮黃色，過去的品種熄燈後到開花需要約11週，新品種的菊花熄燈後到開花則只要7週，並且過去的夏菊品種若氣溫高達35度以上，產量就會減少，晨光檸夢則是產量不變。

台灣區花卉發展協會總經理黃麗娟表示，國內菊花很多都是用在祭儀等，不過新品種的晨光檸夢有文青感，看好未來作為生活用花的市場；楊宏瑛表示，晨光檸夢將採取非專屬授權，希望未來推廣讓本土花農種植，消費者最快明年就能在市場買到。

台中農改場場長楊宏瑛（左）與培育晨光檸夢的台中農改場副研究員陳彥樺。（記者楊媛婷攝）

台中農改場場長楊宏瑛（左）與培育晨光檸夢的台中農改場副研究員陳彥樺。（記者楊媛婷攝）

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