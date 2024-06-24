台中后里中社花市波波草及火球花盛開 大紅大綠療育吸睛

中社花市「波波草」，十分療育，吸引國內外旅客前來觀賞。（記者歐素美攝）

2024/06/24 11:42

〔記者歐素美／台中報導〕天氣炎熱，台中市后里中社觀光花市種植大片地膚草「波波草」，入眼滿是鮮綠，讓人覺得十分療育！吸引國內外遊客到訪，中社花市場長陳月香說，目前以東南亞遊客居多。

夏季天氣炎熱，也是台灣花卉的淡季，但中社花市的花園，除了有荷花、向日葵花、紫色鼠尾草、狼尾草外，暑假期間最吸睛的，當屬紅色的火球花及綠色的「波波球」地膚草。

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中社花市場長陳月香表示，綠色的地膚草，從小小的抹茶丸子長到綠茸茸約1公尺的巨無霸，一直呈現圓滾滾的樣子，十分賣萌，超級無敵可愛，觸摸它毛茸茸的綠葉，彷彿能療癒人們的心靈，整個人像是要融化了般，柔軟溫馨；而紅色的火球花，外觀像是熱情的紅色火球，像煙火一樣短暫又燦爛美麗。

中社花市今年種約2400株「波波草」，分三區輪番上場，觀賞期預計可持續至10月；紅色的火球花，雖然花期短暫，僅約1周的時間，但栽培場利用冷藏抑制，輪番種植，預計花期可延長到7月中旬。

陳月香說，「波波草」地膚草，即是日本俗稱的「掃帚草」，中社花市今年引進不同品種種植，期待冬天從褐色轉變為紅色，屆時民眾不用出國就可看到大片紅色的掃帚草。

陳月香說，隨著國境開放，目前遊客數量約恢復到疫情前，不過受花蓮地震影響，5月份許多團客取消前往花東轉往西部的中社花市等地觀光旅遊，但受到餘震不斷影響，有外國團客取消來台遊程，目前國外遊客以東南亞的散客居多。

紅色的火球花，宛如是熱情的紅色火球，觀賞期可持續至7月中旬。（記者歐素美攝）

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