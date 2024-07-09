只有饕客才知道！虎尾農會花生霜淇淋超濃厚 農會祭出促銷

農會祭出促銷，到此消費每滿200元便能以25元優惠價品嘗到霜淇淋。（記者李文德攝）

2024/07/09 16:15

〔記者李文德／雲林報導〕虎尾鎮農會「農民直銷站」今年初重新開幕，除全年無休營業，更集結全台各家農會超過500件商品，日均營業額近6萬，較去年成長3倍。其中有隱藏版美食「花生霜淇淋」，深受消費者喜愛。民眾表示，口中充盈濃醇花生香，是「只有饕客才知道美食」。

農會總幹事蔡武吉表示，即日起至7月19日，直銷站消費每滿200元，一支冰便可享優惠價25元購得，每日限量100支。

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今年初農會直銷站重新裝潢開幕，其中被譽為「饕客美食」的花生霜淇淋更是受到民眾熱愛。當地民眾說「與市售截然不同」，第一口咬下去冰品沁涼如電流般打通任督二脈，隨後花生濃醇香氣充盈在嘴裡，讓人久久不能忘懷，能夠嘗到花生天然滋味。

更有民眾笑說「已經來光顧好幾次了！」夏天來一支最消暑，而且帶朋友們來都一致認證這是「饕客美食」，內行人都會聞香而來。

蔡武吉表示，「花生霜淇淋配料很單純」，僅用虎尾鎮農會花生醬與台農鮮奶以黃金比例調製而成，讓消費者們能夠品嘗最天然的風味。會有此新品誕生是因去年參訪東京食品展，參觀花生加工廠，品嘗當地冰品，於是起心動念從日本購置機器，經過半年研發上市。

蔡武吉指出，直銷站重新開幕後業績翻倍，日均營業額近6萬，成長3倍。為回饋消費者，即日起至7月19日只要到此消費每滿200元，就能以25元優惠價品嘗冰品，每日限量100支；另暑假期間將開放2梯次食農教育參訪，各限額100名，請民眾密切注意相關資訊。

虎尾鎮農會「農民直銷站」年初重新開幕，販售全台各地農漁會產品超過500件，日均營業額近6萬元，較去年成長3倍。（記者李文德攝）

虎尾鎮農會新品「花生霜淇淋」醇厚風味，深受消費者喜愛，更被譽為「饕客美食」。（記者李文德攝）

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