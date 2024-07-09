屏東新校吸睛！ 屏科實中第一年招生傳捷報 高中部90人額滿

屏科實中中學部前2年獲大仁科技大學協助校舍及教學設施支援，學生將在大仁上課。（記者羅欣貞攝）

2024/07/09 15:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕配合屏東科學園區設立，「國立屏科實驗高級中學」今年開始招生，其中高中部招收3班，包含園區生、免試入學管道共90人，屏東區高中職免試入學今天（9日）放榜，屏科實中招生額滿，是屏東縣18所招生的高中職之中，唯二額滿的學校，另一所額滿學校為屏東女中；屏科實中設立第一年就傳捷報，校方士氣振。

屏科實中為國科會為提供科學園區未來進駐的重要配套，提供國小、國中、高中階段之教育服務。校地於屏東市六塊厝的高鐵特定區中，校園工程已於今年（2024年）4月23日動土，中學部前2年獲大仁科技大學協助校舍及教學設施全力支援，預計將於2026年6月完成第一期校舍工程並回到校本部上課。

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高中職免試入學今天（9日）放榜，屏科實中統計，80個名額滿招，其中76人將屏科實中填為第一志願，50多位學生畢業自明正、中正國中，另有2人為外縣市跨區就讀，加上園區生10位，該校高中部第一年招生共招到90名學生額滿。

屏科實中表示，過去屏東區優秀子弟常選擇至高雄區求學，屏科實中設定以提供屏東優秀子弟最優質選擇為目標，希望與縣內高中職共同努力，將屏縣學生留在屏縣升學。

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