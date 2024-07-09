苗栗20學子獲選赴澳遊學 見縣長秀流利英語

苗栗縣獲選赴澳洲遊學的國、高中生，他們以賽夏數字歌曲調寫成《歡迎來苗栗》的歌曲，用英、客雙語邀請澳洲朋友回訪。（記者張勳騰攝）

2024/07/09 15:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府透過澳洲辦事處媒合，推動「澳視群英 展翅計畫Bridge to Success 3.0」，安排20名國、高中菁英學生赴澳洲馬斯登中學遊學，這20名學子經過初試及中英文口試層層關卡才脫穎而出；苗栗縣長鍾東錦今（9）日接見，學生們秀出流利的英語，鍾東錦期勉參與學生此計畫是很好的歷練，不僅可學英語，還可拓展國際視野，未來與世界接軌，收獲滿滿。

苗栗縣自2014年度迄今執行優質學子公費海外進修專案已達10年，培養許多國際卓越人才。此次的澳視群英展翅培訓計畫有國立苗栗高中、國立苑裡高中、國立苗栗高商、私立建臺中學、明仁、公館及照南國中等高、國中生各10人獲選，將於8月3日赴澳洲馬斯登中學進行21天的學習之旅。

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20名學生同時也肩負推廣苗栗縣的文化特色及農產品等任務，會中，他們以賽夏數字歌曲調寫成《歡迎來苗栗》的歌曲，用英、客雙語邀請澳洲朋友回訪，另以流利英語和生動圖文，介紹苗栗縣觀光、文化特色、宗教、農特產等。

鍾東錦勉勵參與計畫的學生，讓自己在英語各方面的能力大幅精進，也交到許多國外的好朋友，在課程和文化差異都有不同的體驗和歷練。

與會的澳洲辦事處資深商務經理陸竹甄則期勉赴澳學子，除學習英語、交朋友外，學習過程可多觀察澳洲生活與教學等不一樣的地方。

赴澳洲遊學獲選的學生，以流利的英語，介紹白沙屯媽祖徒步進香文化。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府推動「澳視群英 展翅計畫」，縣長鍾東錦（中排左六）期勉參與計畫學生學好英語，拓展國際視野。（記者張勳騰攝）

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