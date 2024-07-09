屏東區高中職免試入學錄取率99.9％ 2人志願填太少落榜

圖為國中教育會考場景。（屏東縣政府提供）

2024/07/09 14:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕113學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果今天（9日）公告，報名2672人、錄取2670人，2人未獲錄取，落榜原因為選填單一學校科別志願數過少，總錄取率99.9%，前3志願內錄取率99.03%。

113學年度屏東區高級中等學校免試入學，總招生名額一般生5407名、原住民外加名額128名及身障生外加名額129名，統計報名人數為2672人。

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屏東縣政府表示，屏縣共有18所高中職招生，縣府設有優秀學生留縣升學獎學金，每學期1萬元、3學年最高共可領取6萬元；以及優秀學生留縣升學縣立高中獎學金每學期3萬元、3學年最高共可領取18萬，鼓勵子在地就學，省下通勤時間投注在學習上。

屏東縣政府教育處提醒，申請分發結果複查，請於7月10日下午2時前依簡章規定提出，並請學生務於7月11日上午11時前，持相關證件向錄取學校報到；已報到但欲放棄錄取資格的學生，請於7月15日下2時前向錄取學校提出，並完成放棄程序後才能參加續招，逾期放棄不予受理。

教育處強調，屏縣學生均能透過學習區完全免試入學、離島生免試入學、直升入學及技優甄審入學等多元管道適性升學，本次未獲取學生可於7月30日起至教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢續招學校名額，並至續招學校報名免試入學續招。

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