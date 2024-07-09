中投區免試入學錄取率99.6％，僅84人因這原因落榜。（圖：市府提供）

2024/07/09 13:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕免試入學今（9）日放榜，中投區免試入學一般生總招生名額為2萬6556人，報名人數為2萬270人，有2萬186人獲錄取，錄取率達99.6%；其中有99.69%以第一志願錄取，雖然招生名額大於報名人數，但有84人因選填志願數不足而落榜，台中市教育局提醒，考生須在11日上午11時前完成報到，逾期視同放棄。

台中市教育局指出，今年中投區高中職免試入學分發承辦學校是由南投縣埔里高工主辦，今日免試入學放榜，免試入學一般生總招生名額為2萬6556人，報名人數為2萬270人，錄取人數為2萬186人，錄取率99.6%，比去年略為提升。

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教育局指出，中投區免試學生最多可選填50個志願，今年考生平均選填17個志願，但錄取考生中，有99.69%的考生是以第一志願群就獲錄取，顯示各國中志願輔導選填有成效；經比序後同分而增額錄取的學生共7人，雖然今年招生名額大於報名數，但今年有84人未錄取，未錄取原因多為志願選填不足，84人平均選填志願數均低於10個志願，提醒考生選填志願最好還是「填好填滿」。

教育局另指出，今年技術型高中以台中高工及台中家商為例，錄取台中高工電機科最低積分為93點；錄取台中家商應用英語科最低積分為89分，相較於普通型高中，技術型高中的最低錄取分數有逐年提升趨勢。

教育局提醒，錄取考生需於7月11日上午11時前到各錄取學校完成報到，逾期視同放棄，相關報到訊息可至各招生學校網站查詢，或逕洽各招生學校教務處。依教育部「高級中等學校辦理免試續招審查原則」，各高中職依主管機關核定續招名額，相關資訊公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，未錄取學生可善加利用續招方式入學。

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