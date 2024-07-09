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玩水了！屏東「夏日泡泡趴」7/13登場 冠軍巧克力免費吃

屏東市「夏日泡泡趴」去年首登場，親子開心玩水，清涼消暑。（資料照）

屏東市「夏日泡泡趴」去年首登場，親子開心玩水，清涼消暑。（資料照）

2024/07/09 12:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕南部高溫不斷，加上暑假已至，不少民眾計畫帶孩子出遊、從事水上活動，屏東市公所為滿足民眾休閒娛樂需求，將於本週六（13日）下午3時至晚上8時，在屏東市千禧公園舉辦「夏日泡泡趴」，以趣味、泡泡、大型氣墊水池，要讓大小朋友消暑透心涼，快樂FUN暑假。

屏東市公所表示，「夏日泡泡趴」在千禧公園舉辦，現場設置無毒環保泡泡戲水池、滑水道充氣城堡池，刺激好玩的水上遊樂設施，保證讓孩子們High翻天降溫解熱。市公所還準備500多支水槍，分時段送給現場兒童；以及30份神祕禮物，要贈送給參加有獎徵答的民眾，家長與孩子可以追逐嬉戲、打水仗，共同創造今年盛夏酷暑美好記憶。

屏東市長周佳琪表示，為讓孩子遠離手機等3C產品，多到戶外運動、接近大自然，屏東市公所選擇在千禧公園舉辦「夏日泡泡趴」，以有趣的泡泡童玩，打造安全清涼的戲水空間，讓家長帶著孩子們走到戶外，來一場充滿童心童趣的消暑戲水活動，增進親子互動時光，為每個參加的家庭帶來歡樂。

屏東市公所去年首次舉辦「夏日泡泡趴」，獲得民眾好評並敲碗盼市公所再度舉辦，市公所回應民眾期待，今年活動規劃的更加豐富精彩，還準備水槍及神秘禮物贈送給民眾，再加碼世界冠軍曾志元巧克力500份免費送，把「夏日泡泡趴」變得更童趣更甜蜜，屏東市公所誠摯邀請市民朋友7月13日下午3時到千禧公園，全民一起瘋玩水、品嘗冠軍巧克力、沁涼過暑假。

屏東市夏日泡泡趴又要來了。（屏東市公所提供）

屏東市夏日泡泡趴又要來了。（屏東市公所提供）

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