上班族擠不上去 基隆1813D快捷公車7/16再增班

基隆國光1813D德安路口站早上尖峰時段民眾大排長龍。（記者盧賢秀攝）

2024/07/09 12:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市第4條快捷公車1813D方便中山區通勤族往返台北，最近因當地新社區住戶陸續入住，早上尖峰時段德安路口大排長龍，等半小時到1小時才上得了車，經地方民代爭取，7月16日起增開8點05分班次；業者表示，會再視乘客乘車狀況機動調整。

國光客運營運1813D是從基隆轉運站出發，經中山區到台北車站，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，可與捷運板南線、文湖線、淡水信義線等銜接轉乘，縮短中山區民眾往返台北車程20分鐘，營運相當穩定，疫情後班次從58班調整到70班次，並機動調整增班。

請繼續往下閱讀...

最近中山區近來有幾個大型的社區建案，陸續開始入住，卻傳出德安路口在上班尖峰時段排隊約200公尺左右有的民眾說，曾經等2班車上不了車，還有1名上班族說，等了40分鐘，上班遲到。

基隆市議員鄭文婷勘查時強調，去年已爭取增加6點08分班次，希望從中華路口發車，紓解後段的候車人潮。施偉政表示，大型社區陸續入住，有越來越多民眾有通勤需求，希望1813D這條路線的班次間距能夠再縮短，讓市民順利搭車。鄭文婷、施偉政爭取獲國光客運同意，16日起將增開8時05分班車，希望能紓解中山區上班族通勤需求。

國光客運基隆站長陳桂子表示，目前平日70個班次，最近通勤人潮大多集中在上午7時到8時左右，還有晚上返回基隆人多時，都會機動調整，有時會開到近80個班次。

陳桂子透露，目前1813D路線在尖峰時段約8至10分鐘就會有1班車。該公司已報公路局同意增加8點05分這個班次，後續也將視輸運狀況再檢討。

基隆市國光客運1813D快捷公車德安路口站早上尖峰時段大排長龍。基隆市議員鄭文婷（左）與施偉政爭取再增班。（記者盧賢秀攝）

國光客運1813D將於7月16增開8點05分班次。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法