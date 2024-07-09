桃機凌晨一度斷電 台電：桃機切換電致其內部電路故障

桃園機場一航廈今日凌晨3點多電力切換造成斷電，雖然在數分鐘後恢復，卻造成顯示航班資訊的螢幕一度故障，旅客無法查詢登機櫃檯資訊。（資料照）

2024/07/09 11:33

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園機場一航廈在今（9日）凌晨3時許進行電力維修例行作業，因電力切換期間造成斷電情形。對此，台電董事長曾文生表示，台電會針對需要被特別關注的地區進行提早換線工作，比方桃機；這是其內部電路故障。台電總經理王耀庭也說，這是桃機在做下游切換時，導致機器出問題，是其內部問題。

針對桃機斷電情形，電力雖在數分鐘後恢復，卻造成顯示航班資訊的螢幕故障，旅客無法查詢登機資訊，搶修後在7時12分恢復正常。對此桃機公司表示，此為例行性電力維護作業，期間需進行切換電會有短暫停電，已於3日前通知維護範圍內駐場單位執行相關因應，停電作業於3時12分開始，於1分鐘內復電。

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桃機指出，電力切換的過程，少數航班資訊螢幕未正常顯示資訊，機場公司及維護廠商立即處理排除異常，於上午7時12分皆恢復正常。

此外，立法院朝野黨團今日上午協商電業法第49條等多項議案，曾文生、王耀庭也針對桃機斷電事件進行說明。

曾文生表示，區域性電網設計在時間上已經到了一個階段，再加上用電成長又比較多，比方內湖、南港需要被特別關注，桃機也是，會針對這些地區提早做換線工作，也有討論增加勞動力，意即包商部分的問題；而在高專注地區，有些重要設施，這次是桃機，之前是松山機場，都是內部電路故障，停電是局部性而非全部，台電是外部，一停就是比較全面性，不會是單點的停。

曾文生指出，如果有些電路故障，台電站在服務客戶的立場，尤其是關鍵設施，包括醫院或交通設施等，台電都會主動去排除障礙，加強做好減少跳電，也會協助用戶減少相關電力設備故障的問題。

台電總經理王耀庭補充說明，台電供給桃機的電是16萬1千伏特高壓電，送給桃機之後，它們會轉成2萬2千伏特的電，這部分是由機場內部運作；這次是因為早上凌晨3時許，桃機內部線路一部分供給機場海關，一部分供給免稅店，它們做下游切換，導致機器出問題，是其內部問題。

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