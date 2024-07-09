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穿山甲現身原鄉部落 善心居民野放前禱告為牠祈福

仁愛鄉互助村中原部落居民前晚發現住家旁道路上有穿山甲，趕緊確保其安全，避免穿山甲遭獵捕、路殺、犬殺等危害，立即放歸山林。（民眾提供）

仁愛鄉互助村中原部落居民前晚發現住家旁道路上有穿山甲，趕緊確保其安全，避免穿山甲遭獵捕、路殺、犬殺等危害，立即放歸山林。（民眾提供）

2024/07/09 11:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉互助村中原部落民眾前（7）日晚間在住家附近道路發現1隻保育類穿山甲，擔心牠遭人為獵捕或遭路殺、犬殺，喪失寶貴生命，先確保其安全後再放歸山林，善心的居民還特別自拍生態保育宣導影片，並貼心為穿山甲禱告祈福，希望牠趕快找到自己的家人或朋友，從此平平安安，也Kuso提醒「人類住的地方很危險，下次不要再來了！」

張姓民眾表示，前晚鄰居回家經過其住處時發現路旁電線桿下有團東西在緩步移動，趨前查看發現是罕見的穿山甲，趕緊通知他，由於晚上視線不佳，擔心民眾開車、騎車路過不慎壓到，或是遭到犬隻的攻擊，也怕牠遭到人為獵捕，不知會有什麼後果，因此先將穿山甲抱起確保其安全。

左鄰右舍尤其是小朋友得知只在書本中看過的穿山甲現身，都好奇跑來圍觀，被人抱在懷中的穿山甲十分溫馴可愛，經民眾初步檢查穿山甲為成年的雄性，尾部完好，身上也無明顯外傷，應該非常健康，立即將牠放歸山林。

善心居民特別拍下影片宣導生態保育的重要，篤信基督的居民還特地為穿山甲禱告祈福，祝福牠順利回到家人或朋友身邊，往後平平安安，繁衍下一代，也特別提醒穿山甲不要再到人類的生活範圍，因為很危險。

民眾抱著溫馴可愛的穿山甲放歸山林。（民眾提供）

民眾抱著溫馴可愛的穿山甲放歸山林。（民眾提供）

篤信基督的部落居民與穿山甲告別前還特別為其禱告祈福，祝牠往後都能平平安安。（民眾提供）

篤信基督的部落居民與穿山甲告別前還特別為其禱告祈福，祝牠往後都能平平安安。（民眾提供）

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