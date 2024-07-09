醫檢舉同事上億業績丟工作 振興醫院曝不續聘真正理由

振興醫院表示，不續聘原因是林昌琦醫師個人不當行為，與工會無關。（資料照）

2024/07/09 11:40

〔記者林惠琴／台北報導〕去年接任振興醫院企業工會理事長的醫師林昌琦，遭媒體爆料因質疑院內某曾姓醫師業績不合理向勞動部等單位檢舉被記大過，院方遭罰10萬元，但後續停聘林昌琦。振興醫院表示，不續聘原因是林昌琦個人不當行為，與工會無關，且勞動部已裁決並駁回林昌琦對曾醫師的指控，媒體單方面的說法，與事實有明顯出入。

根據《鏡週刊》報導，振興醫院認為，心臟血管內科醫師林昌琦擅自對衛福部、勞動部檢舉院內某曾姓醫師業績不合理，基於造謠中傷等原因對其記大過，林昌琦不滿向勞動部申訴要求取消記過。勞動部調查，林昌琦質疑曾姓醫師年度業績2億餘元，分潤2240餘萬元，並非無中生有，且其舉發屬於「工會活動」，院方記大過恐影響工會發揮功能，進而下令塗銷記過並開罰10萬元。

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不過，在今年6月遭勞動部開罰10萬元後，振興醫院7月1日起就停聘林昌琦。對此，院方表示，該院經過嚴謹審查後，因林昌琦個人不當行為，決定於6月30日原聘任合約聘期屆滿不予續聘。

振興醫院強調，向來遵循法律和健保規範行事，相關的人事作為，也是在通盤考量醫務需求，經審酌個案事實後，秉諸公平原則做成。此次醫院審查委員會決定不續約主要理由，是林昌琦個人不當行為，都與工會無關。

振興醫院指出，院方一向秉持開放的態度與工會互動，期待持續與工會攜手前進，共創和諧勞資關係，促進院務良性發展。林昌琦對院務所提出的意見，勞動部已有裁決，並已駁回林昌琦針對曾醫師的指控，媒體單方面的說法，與事實有明顯出入。

振興醫院強調，自創設以來，均將妥善照顧病患作為最高指導原則，並已依循此項指導原則，全力協助已經預約看林昌琦門診的病人得到最妥善的照顧。另一方面，也尊重病人的意願和需求，如果希望轉診他院，將依據醫療法的相關規定，隨時配合要求協助進行相關病歷的轉移，需要諮詢或協助可撥打專線電話（02）2826-4455。

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