桃市抽檢市售飲冰品、涼麵 3飲料複檢「腸桿菌科」仍超標130倍

桃市府衛生局3月起派員抽檢轄內飲冰品及涼麵相關販售、製造及原料商，並由稽查員化身消費者，投幣購買自動販賣機飲品抽檢。（圖由桃市府衛生局提供）

2024/07/09 11:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕夏天民眾喜歡吃飲冰品、涼麵消暑，桃市府衛生局派員抽檢轄內販售、製造及原料商，並由稽查員化身消費者，投幣購買自動販賣機飲品抽檢，總計抽檢308件產品，其中有3件飲品複檢仍不合格，腸桿菌科仍超過標準逾130倍，已違反食品安全衛生管理法，依法可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，今年3月起稽查員除化身消費者，直接投幣購買自動販賣機內飲品進行抽驗，也前往轄內超市超商、手搖飲料店、咖啡店、冰品店、餐飲店、製造廠等處，抽驗包含涼麵、飲冰品、食用冰塊、果蔬汁、各式生熟配料及茶葉、玫瑰花、咖啡豆等原料，總計抽檢308件。

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衛生局表示，此次抽檢飲冰品及涼麵，檢驗微生物、咖啡因、總糖量與總熱量、防腐劑、二氧化硫、農藥殘留等項目，其中1件涼麵初抽結果，大腸桿菌超過標準，另有6件飲品、1件冰品初抽結果，腸桿菌科超過標準，經通知業者限期改正後，3件飲品及1件冰品複抽結果已符合規定，其他3件飲品複抽結果，腸桿菌科仍超過標準，已違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條第8款規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，詳細抽驗結果已公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台「新聞稿」區供民眾參考，複檢不合格的3件飲品，1件為手搖飲料店的古早味紅茶，腸桿菌科超過1500CFU/ml，2件為燒肉鍋物店提供的烏龍茶、綠茶，腸桿菌科分別超過1300CFU/Ml、1500CFU/Ml，限量標準必須小於或等於10 CFU/mL。

衛生局表示，微生物在食品中的動態消長與製程、貯存及販賣場所衛生狀況息息相關，呼籲食品業者，從業人員應保持良好衛生習慣，落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質；同時提醒消費者，涼拌食品或飲冰品購買時可注意販賣衛生，購買後應儘速食用完畢或適當溫度保存，也將持續對市售食品查驗，並定期公布結果，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。

桃市府衛生局3月起派員抽檢轄內飲冰品及涼麵相關販售、製造及原料商，並由稽查員化身消費者，投幣購買自動販賣機飲品抽檢。（圖由桃市府衛生局提供）

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