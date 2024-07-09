「超認真少年」回絕演講邀約卻挨批 北市某高中：轉達老師歉意

網紅「超認真少年」（阿仔師）昨（9日）於臉書自曝，日前收到台北市某高中老師私訊臉書邀請演講，不過因時間上無法配合，他的同事便代為簡短回絕，未料對方認為回應太不正式，回傳一大段訊息批評，讓他決定把訊息公布，也自嘲是「公關危機」。（擷取自「超認真少年」臉書）

2024/07/09 11:17

〔記者甘孟霖／台北報導〕網紅「超認真少年」（阿仔師）昨（9日）於臉書自曝，日前收到台北市某高中老師私訊臉書邀請演講，不過因時間上無法配合，他的同事便代為簡短回絕，未料對方認為回應太不正式，回傳一大段訊息批評，讓他決定把訊息公布，也自嘲是「公關危機」。校方對此回應，此次邀請溝通未符合雙方期待，確有改善之處，後續會督導各處室在邀約時更注意細節，該老師也透過校方轉述表達歉意。

阿仔師透過臉書粉專表示，日前台北市某高中資訊組長透過臉書傳訊邀約演講，但因演講時間他人恰好在國外，因此同事代為回覆「抱歉目前老闆那些時間在國外，無法參與」 。他說，同事想說等他進公司確認在台灣的時間，再把空檔給對方，想不到在還沒確認的過程中，遭到對方洗臉。

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對方回應表示想表達對阿仔師公司的小失望或建議，認為這樣優秀的團隊，給出的回應卻太過簡短，沒有稱謂、署名「有失格局」，也表示會以此為範例，教育孩子們人際應對進退的禮節。

阿仔師說，任何廠商正式邀約都會透過電子郵件，臉書訊息對他們來說就是私訊、聊天訊息，他不認為該師應該將自己的以為套用在別人身上，不用站在道德制高點上，也希望這位老師不要將學生教育成與自己一樣，「披著禮貌的皮，又帶酸又諷刺的文體」。他並宣告，在頻道關閉之前，該校的相關邀約他都不會參加。

對此，校方表示，各處室每學期皆會邀請各界人士到校演講，此次透過臉書訊息邀約，溝通過程中未符合雙方期待，卻有需改善之處，後續將督促各處室邀約時更注意細節，以符合講者與社會期待，對於任何形式的回覆都應該表示感謝。

校方指出，該案聯繫講者時間是週末，可能是時間差導致誤會，強調老師本身無惡意，該老師也透過校方轉述，對於此事件造成講者與學校困擾，深感歉意。

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