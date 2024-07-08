笑納近月單日最大降雨！曾文水庫蓄水率穩住5成

對流雲系發展旺盛，曾文水庫上游出現近1個月來單日最大降雨量。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/08 23:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕對流雲系發展旺盛，國內規模最大的曾文水庫，上游今天出現較為明顯的午後陣雨，截至深夜11點，累積逾29毫米，是1個月來的單日最大；而最近3天的合計入流量，也可望超過1500萬噸，有效進補水情。

水利署南區水資源分署預估，曾文水庫集水區今天的降雨，可望帶來約700萬噸的進水，不無小補。

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根據南水分署統計，曾文水庫上游今天的降雨，也是繼6月7號53.8毫米後的單日最大量。

另外，集水區在週六、日也累積降雨38毫米，進水約820萬噸，挹注水情；曾文水庫雖然持續放水至烏山頭水庫，供應二期作灌溉，但因近3天有較為明顯的入流量，蓄水率仍穩住5成以上。

南水分署觀測，截至今夜11點，曾文水庫的水位標高為214.95公尺，蓄水率是50.23%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾3.18億立方米。

至於供應民生用水的南化水庫，水位標高179.48公尺，有效蓄水量8661萬立方米，蓄水率97.10%，水情正常。

南水分署表示，會密切監控水庫上游降雨，積極調度，以穩定供水，也籲請民眾持續節約用水。

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