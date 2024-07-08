荷包瘦瘦的！彰化10大違停地點曝光 辭修路爆冷竄第1

彰化火車站後站的扇形車庫停車場今年初啟用，但停車場前的辭修路違停開單數反而衝到全縣第一名。（記者劉曉欣攝）

2024/07/08 23:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕千萬別跟荷包過不去！彰化縣警局交通隊公布今年1月到6月的10大違規停車地點，由彰化市、員林市包辦2717張罰單。令人意外的是彰化市辭修路以516件成為冠軍，因為今年彰化火車站後站的扇庫停車場今年初啟用，民眾仍然為了省停車費，反而因小失大，吃上了罰單。

交通隊指出，今年上半年彰化縣10大違停路段，依序分別為；第1名彰化市辭修路 516件、第2名彰化市旭光路 444件、第3名員林市中山路2段 365件、第4名彰化市博愛街 360件、第5名彰化市中正路2段 248件、第6名彰化市三民路 227件、第7名彰化市中山路2段 150件、第8名員林市南昌東路 144件、第9名彰化市曉陽路 138件、第10名 員林市中正路 125件。

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交通隊表示，以往違停件數奪冠的是彰化基督教醫院附近的旭光路，因為機車位一格難求，但因為開放指定區域可停放機車，大大降低了違停件數。反觀彰化市辭修路，近1、2年因為興建扇庫停車場，造成後站停車格嚴重欠缺，以往違停開單數約為全縣前4、5名左右，但停車場在今年1月底啟用，上半年違停開單數卻一躍成為全縣冠軍，研判應該是民眾尚未養成把車停到停車場的習慣，認為只是違停一下下或是半天沒關係，結果為省停車費，卻反而拿到罰單，得不償失。

而員林市新生路今年上半年的違停單數跌出10名之外，取而代之的彰化市曉陽路，曉陽路因為銀行、店家、診所、小吃便當店多，但路邊的汽車停車格少之又少，機車停車格也數量有限，造成民眾到銀行、診所或是速食店，幾乎很難擠進合法機車停車格，一旦民眾向警方檢舉，員警就要依法取締開單告罰。

交通隊表示，車輛違停人行道、紅線，依照道路交通管理處罰條例可處600元以上、1200元以下罰鍰，呼籲民眾都要合法停車，不只可避免被開單，也可共同維護行車安全。

彰化市旭光路因為在彰基醫院附近，機車格一格難求，但在劃設部分區域合法停車後，上半年違停開單數降到全縣第二。（記者劉曉欣攝）

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