為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

荷包瘦瘦的！彰化10大違停地點曝光 辭修路爆冷竄第1

彰化火車站後站的扇形車庫停車場今年初啟用，但停車場前的辭修路違停開單數反而衝到全縣第一名。（記者劉曉欣攝）

彰化火車站後站的扇形車庫停車場今年初啟用，但停車場前的辭修路違停開單數反而衝到全縣第一名。（記者劉曉欣攝）

2024/07/08 23:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕千萬別跟荷包過不去！彰化縣警局交通隊公布今年1月到6月的10大違規停車地點，由彰化市、員林市包辦2717張罰單。令人意外的是彰化市辭修路以516件成為冠軍，因為今年彰化火車站後站的扇庫停車場今年初啟用，民眾仍然為了省停車費，反而因小失大，吃上了罰單。

交通隊指出，今年上半年彰化縣10大違停路段，依序分別為；第1名彰化市辭修路 516件、第2名彰化市旭光路 444件、第3名員林市中山路2段 365件、第4名彰化市博愛街 360件、第5名彰化市中正路2段 248件、第6名彰化市三民路 227件、第7名彰化市中山路2段 150件、第8名員林市南昌東路 144件、第9名彰化市曉陽路 138件、第10名 員林市中正路 125件。

交通隊表示，以往違停件數奪冠的是彰化基督教醫院附近的旭光路，因為機車位一格難求，但因為開放指定區域可停放機車，大大降低了違停件數。反觀彰化市辭修路，近1、2年因為興建扇庫停車場，造成後站停車格嚴重欠缺，以往違停開單數約為全縣前4、5名左右，但停車場在今年1月底啟用，上半年違停開單數卻一躍成為全縣冠軍，研判應該是民眾尚未養成把車停到停車場的習慣，認為只是違停一下下或是半天沒關係，結果為省停車費，卻反而拿到罰單，得不償失。

而員林市新生路今年上半年的違停單數跌出10名之外，取而代之的彰化市曉陽路，曉陽路因為銀行、店家、診所、小吃便當店多，但路邊的汽車停車格少之又少，機車停車格也數量有限，造成民眾到銀行、診所或是速食店，幾乎很難擠進合法機車停車格，一旦民眾向警方檢舉，員警就要依法取締開單告罰。

交通隊表示，車輛違停人行道、紅線，依照道路交通管理處罰條例可處600元以上、1200元以下罰鍰，呼籲民眾都要合法停車，不只可避免被開單，也可共同維護行車安全。

彰化市旭光路因為在彰基醫院附近，機車格一格難求，但在劃設部分區域合法停車後，上半年違停開單數降到全縣第二。（記者劉曉欣攝）

彰化市旭光路因為在彰基醫院附近，機車格一格難求，但在劃設部分區域合法停車後，上半年違停開單數降到全縣第二。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「大拱門」美極了！彰化雷雨後的幸福 網狂曬彩虹美照
2024/07/08 22:54

「大拱門」美極了！彰化雷雨後的幸福 網狂曬彩虹美照
彰化縣退運340噸垃圾重新分類！ 清潔隊員哀嚎：身上怪味洗不掉
2024/07/06 18:51

彰化縣退運340噸垃圾重新分類！ 清潔隊員哀嚎：身上怪味洗不掉

一站連結衛武營 O9捷運概念宅當紅
暑假出遊不愛彰化？田尾公路花園遊客狂掉8成
2024/07/08 19:27

暑假出遊不愛彰化？田尾公路花園遊客狂掉8成
氣質新娘照曝光！彰化縣長王惠美低調娶媳 鹿港宴客36桌無政界人士
2024/07/07 18:21

氣質新娘照曝光！彰化縣長王惠美低調娶媳 鹿港宴客36桌無政界人士

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
彰化10大違停地點榜首 彰基人行道2462件
2024/04/27 05:30

彰化10大違停地點榜首 彰基人行道2462件
彰化男全力挽回外遇妻！妳別去外面突然懷孕 「1週嘿咻1次就好」
2024/07/06 16:33

彰化男全力挽回外遇妻！妳別去外面突然懷孕 「1週嘿咻1次就好」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播