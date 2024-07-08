突颳強風湧浪！獨木舟橫渡小琉球 55人力竭被救回

海巡艇載送39人登島小琉球。（海巡署提供）

2024/07/08 23:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府週日舉辦「大鵬灣獨木舟橫渡小琉球」活動，共有108人報名，但因為當天海象在出發後轉劣，不少參加者體力不支尋求海巡艇載送，最後清點共55人搭上海巡艇。屏縣府強調，所有人皆平安登島，但未來辦理水域活動，將邀集相關單位共同討論，加強事前訓練與戒護措施，確保民眾的安全。

屏縣府昨天清晨舉辦獨木舟橫渡小琉球活動，共108名民眾響應參加，以2人1艘獨木舟方式，原定由東港青洲灣沙灘橫渡至小琉球中澳沙灘。不過，當日海象不佳，導致有部分獨木舟團隊偏離預定航線，上午6時許獨木舟團隊啟程後即因海象不佳，有16人開始出現頭暈不適，由主辦單位的9公尺救護艇先行載回青州灣，並尋求海巡人員支援戒護。

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未料，昨天清晨艷陽高照且萬里無雲，但海象完全不是同一回事，約9時許，海面開始吹颳起強盛南風且造成湧浪，其餘的92人在划往小琉球途中，團隊卻開始偏離預定航線，難以在預定時間的10時30分抵達中澳沙灘，縣政府隨即啟動活動安全計畫，再把其中39人搭載海巡艇至小琉球白沙漁港，共計55人被救回岸上安置。

屏東縣體發中心表示，7日依氣象專家風險評估，活動照常舉行，航程全程約11浬，橫渡時間約4小時，雖有許多人因身體不適被救回岸上，但成功橫渡者多數上岸後稍事休息，仍繼續參與原訂下午的SUP體驗及淨灘活動，也指出，在活動事前即安排一連串的訓練課程，包括內容生態旅遊、獨木舟安全、技能暨體能教學，並在大鵬灣帆船基地進行實作。

體發中心強調，縣府事先規劃安全措施協請海巡隊待命，未來規劃相關水域活動，將邀集相關單位共同討論，加強戒護措施，也將持續推廣水域安全知識及水域救生教育，確保民眾的安全。屏東縣體發中心感謝海巡署的協助，同時也呼籲民眾，暑假期間在進行水域休憩活動時，務必做好防護措施，並注意氣象變化，以確保自身安全。

海巡艇載送39人登島小琉球。（海巡署提供）

大鵬灣橫渡小琉球出海時就有16人頭暈由9公尺長救護艇載送回本島。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣橫渡小琉球出海時就有16人頭暈由9公尺長救護艇載送回本島。（記者陳彥廷攝）

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