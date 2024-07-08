為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

突颳強風湧浪！獨木舟橫渡小琉球 55人力竭被救回

海巡艇載送39人登島小琉球。（海巡署提供）

海巡艇載送39人登島小琉球。（海巡署提供）

2024/07/08 23:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府週日舉辦「大鵬灣獨木舟橫渡小琉球」活動，共有108人報名，但因為當天海象在出發後轉劣，不少參加者體力不支尋求海巡艇載送，最後清點共55人搭上海巡艇。屏縣府強調，所有人皆平安登島，但未來辦理水域活動，將邀集相關單位共同討論，加強事前訓練與戒護措施，確保民眾的安全。

屏縣府昨天清晨舉辦獨木舟橫渡小琉球活動，共108名民眾響應參加，以2人1艘獨木舟方式，原定由東港青洲灣沙灘橫渡至小琉球中澳沙灘。不過，當日海象不佳，導致有部分獨木舟團隊偏離預定航線，上午6時許獨木舟團隊啟程後即因海象不佳，有16人開始出現頭暈不適，由主辦單位的9公尺救護艇先行載回青州灣，並尋求海巡人員支援戒護。

未料，昨天清晨艷陽高照且萬里無雲，但海象完全不是同一回事，約9時許，海面開始吹颳起強盛南風且造成湧浪，其餘的92人在划往小琉球途中，團隊卻開始偏離預定航線，難以在預定時間的10時30分抵達中澳沙灘，縣政府隨即啟動活動安全計畫，再把其中39人搭載海巡艇至小琉球白沙漁港，共計55人被救回岸上安置。

屏東縣體發中心表示，7日依氣象專家風險評估，活動照常舉行，航程全程約11浬，橫渡時間約4小時，雖有許多人因身體不適被救回岸上，但成功橫渡者多數上岸後稍事休息，仍繼續參與原訂下午的SUP體驗及淨灘活動，也指出，在活動事前即安排一連串的訓練課程，包括內容生態旅遊、獨木舟安全、技能暨體能教學，並在大鵬灣帆船基地進行實作。

體發中心強調，縣府事先規劃安全措施協請海巡隊待命，未來規劃相關水域活動，將邀集相關單位共同討論，加強戒護措施，也將持續推廣水域安全知識及水域救生教育，確保民眾的安全。屏東縣體發中心感謝海巡署的協助，同時也呼籲民眾，暑假期間在進行水域休憩活動時，務必做好防護措施，並注意氣象變化，以確保自身安全。

海巡艇載送39人登島小琉球。（海巡署提供）

海巡艇載送39人登島小琉球。（海巡署提供）

大鵬灣橫渡小琉球出海時就有16人頭暈由9公尺長救護艇載送回本島。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣橫渡小琉球出海時就有16人頭暈由9公尺長救護艇載送回本島。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣橫渡小琉球出海時就有16人頭暈由9公尺長救護艇載送回本島。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣橫渡小琉球出海時就有16人頭暈由9公尺長救護艇載送回本島。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨木舟橫渡小琉球 36人力竭獲救
2024/07/08 05:30

獨木舟橫渡小琉球 36人力竭獲救
獨木舟橫渡小琉球 120名老少挑戰體力與耐力
2024/07/07 14:39

獨木舟橫渡小琉球 120名老少挑戰體力與耐力

大同3C黃金酬賓月 年中強檔來襲
屏東小琉球逮45件未戴安全帽 警嘆：全是外地客
2024/07/06 17:59

屏東小琉球逮45件未戴安全帽 警嘆：全是外地客
為防「窮到只剩海膽」 小琉球開離島首例收取「觀光保育費」
2024/07/01 23:30

為防「窮到只剩海膽」 小琉球開離島首例收取「觀光保育費」

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
每人60元 小琉球3潮間帶收費上路
2024/07/02 05:30

每人60元 小琉球3潮間帶收費上路
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播