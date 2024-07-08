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桃園「217青埔環線」免費公車假日增班 取消部分站點

桃園217青埔環線服務優化，假日增班次、取消部分站點。（桃捷公司提供）

桃園217青埔環線服務優化，假日增班次、取消部分站點。（桃捷公司提供）

2024/07/08 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府因應中壢青埔通勤人口增加，今年推動試辦亞通客運行駛「217青埔環線」免費接駁公車新路線，方便青埔居民通勤、通學及遊客便利。桃園捷運公司今日表示，因應青埔假日觀光人潮增加，此環線自7月15日起調整部分停靠站點，假日班次由現行的16班次增加至20班次，讓青埔旅遊交通接駁更便利。

桃園捷運公司表示，為讓青埔假日觀光旅遊人潮增加交通服務能量，「217青埔環線」自7月15日起，假日班次將由現行16班次增加至20班次，於上午和下午各增加2班次，並調整假日時刻表；平日該線時刻表未調整，維持每天32班次不變，增加假日旅客接駁，也確保平日通勤接駁服務品質不打折。

為更好服務青埔通勤、通學族，「217青埔環線」同步將調整行駛路線，新增停靠大成路二段的「大園國際高中」站點，取消右環線停靠青園國小校門口斜對面的「青園國小」站點，左環線仍保留「青園國小」門口站點停靠，另考量青埔五街、六街站點密集，左環線取消「廣天寺」站點，右環、左環線均取消「青埔五街」站點，同時維持現有車程時間，方便民眾搭乘。

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