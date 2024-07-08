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靠「微型創業鳳凰」貸款200萬 「七年級」主婦成功翻轉護膚品牌

賴思嘉為解決自家孩子的肌膚問題，運用自身化工研發經驗，打造「PRAUS 柏爾舒」護膚品牌。（桃竹苗分署提供）

賴思嘉為解決自家孩子的肌膚問題，運用自身化工研發經驗，打造「PRAUS 柏爾舒」護膚品牌。（桃竹苗分署提供）

2024/07/08 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「七年級生」的賴思嘉為解決自家孩子的肌膚問題，靠著自己多年的化工專業經驗創業，在網路打造護膚品牌，透過「微型創業鳳凰」的創業輔導及貸款資金挹注，讓她得以順利研發產品、拓展市場，今年登錄社會創新平台社創組織，成功打造自己的品牌故事。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「微型創業鳳凰」計畫，7年來提供創業輔導與課程服務、協助取得貸款資金，幫助創業路上欠缺資金的男女，累計協助取得貸款資金686人創業；42歲的賴思嘉，透過這項計畫的創業輔導、資金貸款挹注，獲品牌經營知識及順利完成設備、取得原物料，突破創業困難。

賴思嘉在大學、研究所研究化工領域專長，結婚生子後萌生創業念頭，她為解決自家孩子的肌膚問題，決定運用自己累積多年的專業經驗，以有機天然認證植物原料製成產品，在網路打造「PRAUS 柏爾舒」護膚品牌，採「純萃、友善，值得信任」的服務理念，100％使用植物來源及公開揭露產品全成分，環保包材採用可回收瓶器，推動環保意識和企業永續發展。

賴思嘉提到，創業初期開發新產品探索，面臨資金未到位困境，幸好桃竹苗分署創業研習課程，利用政府輔導顧問資源及重新檢視事業體質，產程中建立修正模式，成功貸款200萬元，緩解創業初期資金壓力，讓她得以順利研發產品、拓展市場。

桃竹苗分署賴家仁分署長表示，「微型創業鳳凰貸款」除提供創業資金，也會指派創業顧問提供全程創業陪伴輔導，開辦創業入門課程、進階班、創業精進班等，另安排企業見習，還有創業同儕成長互助社群，協助建置商品行銷網路等，從創業前端的適性評估到創業後的專家輔導，提供創業免費一條龍資源，是微型創業家的最好助力！

民眾如需要進一步瞭解相關資訊，請洽專線電話：0800-092-957或微型創業鳳凰官網。

賴思嘉為解決自家孩子的肌膚問題，運用自身化工研發經驗，打造「PRAUS 柏爾舒」護膚品牌。（桃竹苗分署提供）

賴思嘉為解決自家孩子的肌膚問題，運用自身化工研發經驗，打造「PRAUS 柏爾舒」護膚品牌。（桃竹苗分署提供）

「微型創業鳳凰」創業研習課程包括有入門、進階、精進三階系列課程。（桃竹苗分署提供）

「微型創業鳳凰」創業研習課程包括有入門、進階、精進三階系列課程。（桃竹苗分署提供）

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