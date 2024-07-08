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政大與資安院簽MOU 開辦金融資安高階人才培訓班

國立政治大學與國家資通安全研究院今（8）日簽署學術交流與合作備忘錄，政大以文法商等領域為後盾，結合金融科技的資安應用，開設「金融資安主管培訓班」，致力培育未來的金融資安專業人才。 （政大提供）

國立政治大學與國家資通安全研究院今（8）日簽署學術交流與合作備忘錄，政大以文法商等領域為後盾，結合金融科技的資安應用，開設「金融資安主管培訓班」，致力培育未來的金融資安專業人才。 （政大提供）

2024/07/08 20:08

〔記者林曉雲／台北報導〕國立政治大學與國家資通安全研究院今（8）日簽署學術交流與合作備忘錄，政大校長李蔡彥與資安院院長何全德共同簽署協議，政大以文法商等領域為後盾，結合金融科技的資安應用，開設「金融資安主管培訓班」，致力培育未來的金融資安專業人才，推動台灣金融科技的發展。

李蔡彥表示，AI是當前熱門話題，資安同等重要，面對快速發展的資安需求，政大於2021年成立資訊學院，並陸續設立資訊安全碩士學位學程、人工智慧跨域研究中心和資安科技研究中心，結合人文社科專長與AI、資安技術，推動資通安全科技研發及應用，政大將與資安院攜手合作，共同培育前瞻資安人才，也期望未來能引入業界專家授課，拓展校內師資專業發展機會，政大也已向國科會提出AI金融上雲計畫，透過此次產學合作，期望未來能開展更多合作面向，共同在金融科技和資安領域實現創新突破。

資安院院長何全德表示，AI的風險管理已成為全球熱門議題，台灣不僅應投資AI硬體，更需重視AI治理和人才培育，資安院近幾年積極推動產業資安發展，但人才培育是一大挑戰，期待透過與政大的合作，提升技術創新與人才培養，未來共同推動學術研究、技術開發等面向發展，並建議結合政大的外交專業，推動「用資安交朋友」的數位外交策略，推動資安從技術韌性進展到經濟永續發展，展望未來台灣能在地緣政治與全球化中發揮更重要的角色。

資訊安全科技研究中心兼資訊安全碩士學位學程主任左瑞麟說明，未來計劃開設36或48小時的金融資安主管培訓班，推動資通安全科技研究及應用發展，政大將結合自身在人文社會領域的深厚底蘊，與業界共同培育金融資安人才，推動更具韌性的資安環境，為國家金融產業貢獻一份心力。

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