板橋醫療園區BOT案招商座談 民代建議加強早療資源、停車交通規劃

板橋醫療園區模擬圖。（新北衛生局提供）

2024/07/08 19:58

〔記者董冠怡／新北報導〕為了提升醫療量能、緩解資源分配不均，新北市府計畫整合市立聯合醫院板橋院區及周邊土地，擴建成板橋醫療園區，定位中大型區域級教學醫院，設置內、外、婦、兒、急等專科，急性一般病床499床；與會民代今天在招商座談會表示，應建立兒童及婦幼早療資源，納入心理衛生中心，滿足就醫需求之餘，也要注意停車空間及交通動線規劃。

板橋醫療園區占地1.43公頃，腹地範圍囊括板橋聯醫、現有市府衛生局、板橋區衛生所、新埔立體停車場，採委託民間參與公共建設（BOT）方式辦理，初步模擬規劃為地下4層、地上14層，包含衛生醫療設施、停車場等空間。

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座談會中簡報指出，將提供24小時急診、兒科緊急醫療服務；營運開始日起，至少須設置急性一般病床200床，以及內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學科、麻醉科及放射診斷科；營運開始日起2年內，開放急性一般病床499床，包括兒童病房、早期療育，兒科及婦產科相關空間至少1層樓。

民進黨籍市議員黃淑君說，園區交通便利，結合行政機關及現有醫療資源，同時串聯鄰近亞東、土城、三重聯醫等，正好位處大區域的中心點，未來將扮演要角，如何與各醫院協力合作互補，會是重要課題，也希望復健病床、長照醫療照顧上，相關廠商家數可以增加，另建議新北應加強兒童及婦幼早療資源挹注，並將心理衛生中心納入計畫。

國民黨籍市議員劉美芳指出，板橋區民常因醫療資源問題，需要前往新北市或跨區至新莊就醫，提醒園區即使腹地有限，面積比土城醫院少了一半，仍應做好良善規劃，也要確保救護車行駛路線順暢，考慮一般停車空間、交通動線設計，評估計畫道路開闢施作優先順序，施工期間務必研擬替代方案，避免擾民遭人詬病。

衛生局副局長高淑真說明，所有醫療資源均以區域劃分，並按衛福部醫療區域規劃興建。板橋、新莊、樹林、土城、三峽及鶯歌所在的「西區」次醫療區域，需服務159萬人口，然而，目前每1萬人口數，一般病床僅18床，低於中央醫療網計畫標準的35床，凸顯醫療失衡，故得推動板橋醫療園區BOT案。

關於案件進度，高淑真表示，此案在2019年完成法定程序，批定以BOT方式辦理招商；2021年發布實施都市計畫變更，舉辦公聽會並核定BOT可行性評估報告；2022年取得衛福部籌設許可原則同意；去年核備先期規劃書；現已初步擬定招商要件，將把會中蒐集到的意見，一併帶回檢視，之後才會公告招商文件，預計今年底前完成。

衛生局、市府交通局交通局停車管理科長蔡柏坤均補充，法定汽車位706席（含新埔立體停車場280席）、機車位427席；整體實質規劃將由未來經營團隊依實際重點、醫療發展特色進行。

板橋醫療園區BOT案舉行招商座談會。（新北衛生局提供）

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