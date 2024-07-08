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「反對核電延役」晚會明於立院外登場 警方公布交管措施

警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/08 20:10

〔記者王冠仁／台北報導〕近來有立委提議，想要讓核電廠延役，但此舉引來「全國廢核行動平台」等民間團體不滿，「全國廢核行動平台」預計明天晚上於立法院旁濟南路，舉辦「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會。對此，轄區警方也將於明天規劃交管、維安勤務，確保活動全程平和，沒有脫序行為發生。

全國廢核行動平台指出，明天晚上除了有許多反核人士到場短講，也邀來2024金曲獎最佳台語專輯獎得主巴奈（Panai Kusui）表演。希望透過此舉，齊聲要求立委，不應在沒有討論延役風險跟昂貴成本的前提下，就草率修法讓老舊核電延役，朝野立委都應認真處理核廢及核安問題，保障台灣人生命財產的安全、為下一代負起責任。

中正一分局指出，此次活動申請核准時間為明天下午1時至晚上10時，警方將於下午1時起，在濟南路1段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制、開放。

警方強調，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人要遵守員警、義交指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

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