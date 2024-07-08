陳其邁與模範生合影 畢業生裝扮「阿拉伯人」要當衛國軍人

高雄市前峰國中市長獎畢業生陳咨穎（右）精心裝扮成「阿拉伯人」與市長陳其邁（左）合影，他也滿懷雄心壯志將就讀軍校，希望日後能保家衛國。（高雄市教育局提供）

2024/07/08 19:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市112學年度模範生及市長獎畢業生的合影活動，今（8）日下午在高苑工商舉行，其中1名前峰國中畢業生陳咨穎精心裝扮成「阿拉伯人」，成為全場焦點，也有人抱著貓與同為愛貓人的陳其邁合影。

教育局表示，高雄市長與模範生及市長獎畢業生合影活動全市將舉行5場，今天第2場在高苑工商，邀請岡山、阿蓮、路竹與楠梓等地區的優秀學生參加，留下珍貴的回憶，並祝福每位學子未來能成為高雄市的驕傲。

請繼續往下閱讀...

前峰國中畢業生陳咨穎特別裝扮成「阿拉伯人」，他說是在電視新聞上，看到阿拉伯人參與國際會議，說話很有份量，覺得很有趣。陳咨穎也滿懷雄心壯志地說，國家將他養大，所以畢業後將就讀中正預校，要做一名保家衛國軍人，回饋報效國家。

高雄女中畢業生林欣頤與鳳山高中畢業生林伯頲是雙胞胎姊弟，2人今年都以優秀成績獲得市長獎；姐姐林欣頤考上清華交大資財系、弟弟林伯頲將就讀台北醫學大學醫學工程系，相差1分鐘出生的2人長相相似，也都喜歡運動、音樂，尤其是桌球、吉他與鋼琴，未來也將朝著自己的夢想前進。

竹滬國小畢業生黃汨琳與家人抱著愛貓「歐趴」與市長陳其邁合影，她說「歐趴」的母親是流浪貓，家人是在彌陀將「歐趴」領養回來，3年來陪著她度過學習的低潮，也陪伴她線上學習，為感謝「歐趴」的陪伴，一定要一起入鏡、分享喜悅。

岡山國中畢業生張宇彤將就讀高雄女中。身高170公分的她也是音樂才女，在各類音樂比賽中屢創佳績，無論是爵士、古典或流行音樂鋼琴演奏皆有優異佳績，上高中後也將繼續在音樂與學業上精益求精，為自己的夢想奮鬥。

仁武高中畢業生嚴崇晉國中時曾獲110年高雄市優秀青年，以5A會考成績選擇直升同校高中部國際石化專班，高中3年成績優異，以繁星管道考取清華大學電機系。

高雄女中畢業生林欣頤（右2）與鳳山高中畢業生林伯頲（左2）是雙胞胎姊弟，兩人今年都以優秀成績獲得市長獎。（高雄市教育局提供）

竹滬國小畢業生黃汨琳（右2）與家人抱著最心愛的貓「歐趴」與市長陳其邁合影。（高雄市教育局提供）

岡山國中畢業生張宇彤（右1）榮獲市長獎，也是音樂才女，將就讀高雄女中。（高雄市教育局提供）

仁武高中市長獎代表嚴崇晉（右2）繁星錄取清華大學電機系。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法